1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Augsburg

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den FC Augsburg mit 2:0 gewonnen.

Das erste Tor des Spiels schoss Dayot Upamecano in der 17. Minute per Abstauber. Naby Keita baute die Führung der Gastgeber in der 70. Spielminute weiter aus: Er verwandelte einen Freistoß, der vom Augsburger Martin Hinteregger abgefälscht war.

Leipzig ist nach dem Sieg mit 38 Punkten auf Platz zwei der Tabelle und hat 15 Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Augsburg bleibt mit 31 Punkten auf Platz sieben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur