Bittere Auswärtspleite: U21 unterliegt – individuelle Fehler kosten Punkte

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
BILD berichtet von einer 2:3-Niederlage der deutschen U21 in der EM-Qualifikation. Die Redaktion macht Torwart- und Abwehrfehler als Hauptursachen aus und zitiert Kritik am Defensivverbund. In der Gruppe bleibt dennoch alles offen, heißt es.

Deutschland begann druckvoll, verlor nach Gegentreffern jedoch die Ordnung und ließ zu viele Räume. Einzelne Patzer entschieden die Partie, während gute Offensivansätze ungenutzt blieben. Der Trainer kündigte eine „klare Analyse“ und personelle Konsequenzen an.

Für das Restprogramm braucht das Team maximale Effizienz und weniger individuelle Fehler. Medizinische Abteilungen prüfen kleinere Blessuren aus dem Spiel. In der Tabelle ist ein direkter Platz weiterhin erreichbar, sofern die Mannschaft stabiler auftritt.

Quelle: ExtremNews


