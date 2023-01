1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Leverkusen - Platz vier

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund in Leverkusen mit 2:0 gewonnen.

Die Werkself war gut gestartet, vergab aber gleich zu Beginn eine gute Chance auf den Führungstreffer, dann kam der BVB besser ins Spiel. Karim Adeyemi schoss in der 33. Minute den eigentlichen Entscheidungstreffer, denn danach war die Werkself spürbar konsterniert. In der 53. wurde durch ein Eigentor von Leverkusens Edmond Tapsoba erhöht.



In der Tabelle rückt der BVB damit auf Platz vier und ist jetzt drei Punkte von Noch-Spitzenreiter Bayern München entfernt. Leverkusen rutscht auf Rang neun.

Schalke und Köln unentschieden



In der ersten Sonntagspartie des 18. Bundesliga-Spieltags haben sich Schalke 04 und der 1. FC Köln mit einem 0:0 unentschieden getrennt.

Schalke zeigte mehr Leidenschaft und mehr Motivation, beide Teams kamen aber kaum vor das jeweils andere Tor, knapp 62. Zuschauer sahen eine zähe Partie. In der Tabelle bleibt Königsblau damit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, vier Punkte entfernt von Hertha. Köln rutscht auf Rang zwölf.

Bayern gegen Frankfurt nur unentschieden



Am 18. Spieltag in der Bundesliga hat der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 nur unentschieden gespielt.

Es ist in der Liga das dritte Remis für die Bayern in Folge. Der Rekordmeister ist damit nur noch einen Punkt vor Union Berlin und zwei vor RB Leipzig. Von Anfang an war die Leistung der Bayern am Samstagabend überschaubar, Leroy Sané brachte die Gasgeber in der 34. Minute nach langem Druck endlich in Führung, danach gelang nicht mehr viel gegen solide in der Defensive stehende Hessen. Der Ausgleich durch Frankfurts Randal Kolo Muani in der 69. Minute war folgerichtig, kurt vor Ende konnten die Bayern von Glück reden, dass die Eintracht nicht nochmal traf.

