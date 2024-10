Bundesligist VfL Bochum feuert Trainer Peter Zeidler

Der Bundesligist VfL Bochum feuert seinen Trainer Peter Zeidler. Auch Sportdirektor Marc Lettau werde "mit sofortiger Wirkung freigestellt", teilte der Verein am Sonntagabend mit.

"Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen", hieß es zur Begründung. Unter Einbeziehung dieser Aspekte hätten die Vereinsverantwortlichen zusammen mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft eine gründliche Analyse vorgenommen. "Ergebnis: Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann."



Über das weitere Vorgehen will der Verein "zeitnah informieren". Der VfL steht nach dem siebten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz, größter sportlicher Erfolg in dieser Saison war ein einziges Unentschieden. Am kommenden Wochenende empfangen die Bochumer ausgerechnet den FC Bayern München.

Quelle: dts Nachrichtenagentur