Eishockey-Olympia-Star Kahun vor Wechsel in die NHL

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun von Meister Red Bull München steht vor einem Wechsel in die amerikanische NHL. Wie SPORT BILD berichtet, wollen die Chicago Blackhawks den schnellen Stürmer unbedingt verpflichten.

Als 17-Jähriger suchte Kahun bereits sein Glück in Nordamerika, spielte drei Jahre in der kanadischen Juniorenliga OHL. Für die NHL wurde er jedoch nicht gedraftet. „Damals haben sie mir gesagt, ich sei zu klein“, sagt Kahun, der 1,78 Meter misst, in der SPORT BILD. „Aber inzwischen hat eine Trendwende eingesetzt. Die großen Stürmer werden weggeschickt, gefragt sind die kleineren, trickreichen.“

Kahun, der bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang zwei Tore und drei Assists verbuchte, sagt weiter: „Ich hatte zwei Träume: bei Olympia auf dem Eis stehen und in der NHL spielen. Den ersten habe ich mir verwirklicht, nun ist der andere dran. Durch Olympia haben sich meine Aussichten verbessert.“

Quelle: SPORT BILD