Luc Ackermann als erster deutscher FMX Sportler zu den X Games in die USA eingeladen

Der junge Thüringer FMX Sportler Luc Ackermann setzt erneut ein Ausrufezeichen in seiner Karriere. Als erster deutscher Freestyle Motocross Athlet erhält der 20-Jährige aus Niederdorla eine Einladung zu den X Games in die USA.

Die X Games sind so etwas, wie die Olympischen Spiele der Freestyle-Sportarten und finden alljährlich im Sommer und Winter in den Vereinigten Staaten statt. In diesem Jahr ist Minneapolis vom 19. – 22. Juli 2018 das Mekka für die Freestyle Sportler. Erstmals wird ein deutscher FMX Fahrer, um die begehrten Medaillen kämpfen. Diese Ehre wurde bisher noch keinem deutschen Sportler zuteil. Luc Ackermann wird an 20. Juli 2018 im Freestyle Contest an den Start gehen.

Mit seinen 20 Jahren hält Luc Ackermann bereits vier Weltrekorde: im Oktober 2010 sprang er bei der NIGHT of the JUMPs in Köln, den „jüngsten Motorrad-Backflip aller Zeiten“. Exakt zwei Jahre später, am 06. Oktober 2012, sprang er an gleicher Stelle beim MAXXIS Highest Air, dem Hochsprung-Wettbewerb der NIGHT of the JUMPs / FIM Freestyle MX World Championship Serie, über 9,00 Meter. Damit ist er der jüngste Freestyler, der jemals eine solche Höhe gemeistert hat. Im März 2013 war er einer von 18 FMX Fahrern, die bei der Nitro Circus Filmpremiere in London, gleichzeitig einen Backflip sprangen und damit ins Guinness Buch der Rekorde einzogen. Anfang Juni 2017 gewann Luc die NIGHT of the JUMPs in Hamburg und ist damit der jüngste Sieger in der Geschichte der Serie. Im Oktober 2017 kam mit dem „jüngsten Motorrad Double Backflip“ ein weiterer Weltrekord hinzu.

Die Einladung zu den X Games dürfte auf Lucs jüngste Erfolge zurückzuführen sein. So hat der Thüringer den WM Grand Prix bei der NIGHT of the JUMPs in Berlin gewonnen. Dabei sprang er als erster Sportler der Serie einen Double Backflip im Contest. Bei allen anderen FIM WM-Wettbewerben kam Luc auf Platz 2 und führt aktuell die WM Gesamtwertung an. Bei der NIGHT of the JUMPs in München am 21. April 2018 wird Luc Ackermann um die FIM Europe Europameisterschaft antreten.

Quelle: Berlinièros Sports Agency