Finale der Tour de France Femmes avec Zwift: Neue Trophäe von Škoda Design erinnert an das 130 jährige Firmenjubiläum

Škoda Auto war auch in diesem Jahr wieder offizieller Hauptpartner des größten Frauenradrennens, der Tour de France Femmes avec Zwift. Zusätzlich zu einer dem Veranstalter A.S.O. ganzjährig zur Verfügung stehenden Fahrzeugflotte stellte der tschechische Automobilhersteller weitere 32 Enyaq und Superb bereit. Außerdem entwarf Škoda Design die grüne Kristalltrophäe für die Siegerin der Punktewertung, Lorena Wiebes.

Johannes Neft, Škoda Auto Vorstand für Technische Entwicklung, nahm an der offiziellen Pokalvergabe teil. Bei der 2025er Ausgabe traten 154 Fahrerinnen von 22 Teams zu neun Etappen über 1.165 Kilometer an – die längste Strecke in der Geschichte der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr verlängerte Škoda die Partnerschaft mit dem Veranstalter A.S.O. bis 2028 und unterstützt damit jedes Jahr zahlreiche Spitzenradrennen für Männer und Frauen.

Johannes Neft, Škoda Auto Vorstand für Technische Entwicklung, sagte: „Ich gratuliere allen Athletinnen herzlich zu ihren herausragenden Leistungen. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was durch Fairness, Respekt und Teamwork erreicht werden kann – Werte, die wir bei Škoda voll und ganz teilen. Es ist uns eine Ehre, Lorena Wiebes für den Gewinn der Punktewertung bei diesem bemerkenswerten Event die von Škoda Design entworfene Trophäe zu überreichen. In diesem Jahr haben wir zusätzlich zu der dem Veranstalter A.S.O. ganzjährig zur Verfügung stehenden Fahrzeugflotte speziell für die Tour de France Femmes avec Zwift weitere 32 elektrifizierte Fahrzeuge bereitgestellt. Dies unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Škoda sowohl für den Radsport als auch für emissionsfreie individuelle Mobilität.“

Škoda Fahrzeuge unterstützen die Organisatoren und die Rennleiterin

Die diesjährige Tour de France Femmes avec Zwift war hinsichtlich Länge und Streckenprofil die bislang anspruchsvollste. Vom 26. Juli bis zum 3. August absolvierten die 154 Fahrerinnen aus 22 Teams insgesamt neun Etappen über 1.165 Kilometer, die sie von der Bretagne bis in die Alpen und durch ganz Frankreich führten. Mit zahlreichen Bergpassagen und einer Zielankunft in den Savoyer Alpen mussten die Fahrerinnen insgesamt die Rekordanzahl von 17.240 Höhenmetern bewältigen.

Neben einer dem Veranstalter A.S.O. ganzjährig zur Verfügung stehenden Fahrzeugflotte stellte Škoda weitere 32 elektrifizierte Fahrzeuge bereit: vollelektrische neue Enyaq-Modelle und Superb iV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (Škoda Superb Combi 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 – 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 11 g/km; CO2 Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D; Škoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 – 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 – 5,6 l/100 km; CO2 Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – D). Ein neuer Enyaq und ein Superb iV, ausgestattet mit hochmoderner Kommunikationstechnologie, dienten außerdem als ‚Red Car‘ für Rennleiterin Marion Rousse. Bei dieser Gelegenheit präsentierte Škoda auch den Elroq Respectline, der die Markenwerte Respekt, Vielfalt und Inklusion repräsentiert.

Škoda Design entwirft die Trophäe für die Siegerin der Punktewertung

Wie in den Vorjahren stellte Škoda den Pokal für die Siegerin der Punktewertung des größten Frauenradrennens. Die Designabteilung von Škoda übernahm die Aufgabe, einen neuen Kristallpokal in einem auffälligen Grünton zu entwerfen und diesen in einem einzigartigen Verfahren unter direkter Einarbeitung von Pigmenten in das Glas zu fertigen. Die smaragdgrüne Farbe spiegelt die Corporate Identity von Škoda wider und spielt gleichzeitig auf das Grüne Trikot für die Führende der Punktewertung an, das ebenfalls vom tschechischen Automobilhersteller gesponsert wird. Eine Besonderheit der Trophäe für 2025 ist ein einzigartiges Logo zum 130-jährigen Firmenjubiläum von Škoda.

Škoda unterstützt den Radsport auf allen Ebenen

Der Radsport bleibt einer der wichtigsten Pfeiler der Sponsoringaktivitäten von Škoda. Im vergangenen Jahr verlängerte das Unternehmen seine Partnerschaft mit dem Veranstalter A.S.O. bis 2028. Die Vereinbarung umfasst die Unterstützung zahlreicher Herren- und Damenrennen pro Jahr, die bekanntesten sind die legendären Etappenrennen Tour de France und Vuelta a España sowie klassische Eintagesrennen wie Paris–Roubaix und Lüttich–Bastogne–Lüttich.

Im Mai dieses Jahres gab Škoda bekannt, dass es in den nächsten zwei Saisons Partner weiterer Flaggschiff-Veranstaltungen der International Cycling Union (UCI) wird: der Mountainbike-Weltmeisterschaften und der Gravel-Weltmeisterschaften. Škoda sponsert auch mehrere nationale Radsportveranstaltungen, darunter L’Etape Czech Republic by Tour de France und die Road Classics.

