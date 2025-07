Igor Matanovic wechselt zum SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den Offensivspieler Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Das teilten beide Bundesligisten am Mittwoch mit. Der gebürtige Hamburger wurde fußballerisch beim FC St. Pauli ausgebildet und gab als 17-Jähriger sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Im August 2021 unterschrieb er einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, spielte aber die beiden folgenden Saisons auf St. Pauli.

Zur Spielzeit 2023/24 trug der Mittelstürmer ebenfalls auf Leihbasis das Trikot des Karlsruher SC. Für die Nordbadener schoss er in 32 Partien 14 Tore und bereitete sieben Treffer vor.



Im vergangenen Bundesligajahr lief Matanovic für Eintracht Frankfurt auf und kam zu 25 Einsätzen in der Bundesliga, der Europa League und dem DFB-Pokal. Hier schoss der 1,94-Meter-Mann zwei Tore. Im September 2024 gab Igor Matanovic sein Debüt für die kroatische A- Nationalmannschaft und erzielte seither in fünf Länderspielen ein Tor.



"Igor besitzt ein total spannendes Profil", sagte Freiburg-Vorstand Jochen Saier. "In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass wir gemeinsam mit dem Spieler und etwas Geduld die nächsten Entwicklungsschritte einleiten und das zweifelsohne große Potential zur Entfaltung bringen können." Igor Matanovic wurde von seinem neuen Verein so zitiert: "Der SC Freiburg wirkt auf mich authentisch, familiär und ambitioniert. Genau so würde ich mich selbst auch beschreiben. Deshalb bin ich überzeugt, dass das sehr gut harmonieren wird."



Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Igor Matanovic bekommt beim Sport-Club die Rückennummer 31.

Quelle: dts Nachrichtenagentur