Biathlet Doll holt Olympia-Bronze im Verfolgungsrennen

Der deutsche Biathlet Benedikt Doll hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze in der Verfolgung über 12,5 Kilometer geholt. Der Favorit Martin Fourcade aus Frankreich, der im Sprint noch patzte, gewann souverän Gold. Silber ging an den Schweden Sebastian Samuelsson. Die anderen deutschen Starter Simon Schempp und Arnd Peiffer landeten auf dem fünften und achten Platz, Erik Lesser lief auf Rang elf.

Es ist die vierte Biathlon-Medaille für Deutschland bei Olympia 2018. Am Samstag hatte Laura Dahlmeier im Frauen-Sprint über 7,5 Kilometer gesiegt und am Montag Gold im Verfolgungsrennen geholt, Peiffer gewann am Sonntag den Sprint bei den Männern. Quelle: dts Nachrichtenagentur

