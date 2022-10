2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Bielefeld

Am 10. Spieltag in der 2. Liga hat Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld mit 4:1 gewonnen.

Düsseldorf ging in der 21. Minute durch Appelkamp in Führung, ein durch Hack in der 34. Minute verwandelter Strafstoß brachte den vorübergehenden Ausgleich, bevor die Gastgeber im zweiten Durchgang durch Tore von Tanaka (47.), Appelkamp (66.) und Oberdorf (76. Minute) alles klar machten.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: SpVgg Greuther Fürth gegen Sandhausen 1:1, Holstein Kiel gegen Rostock ebenfalls 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur