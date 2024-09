3. Liga komplett live bei MagentaSport: Saarbrücken bei H96 "Karma-Tor" aus 50 Metern ins Löwen-Glück Trares-Märchen

Der TSV 1860 München hat mit dem Rücken zur Wand die beste Antwort gegeben: 1:0 bei der noch ungeschlagenen Arminia Bielefeld mit einem Tor - aus 50 Metern! "Dass wir so ein Tor schießen, ist vielleicht Karma", sagt Trainer Argirios Gianninis, der vor dem Spiel mächtig unter Druck stand: "Vereinsintern hatte ich immer den Glauben, dass wir an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung gehen, an den Prozessen weiterarbeiten." Ektase in Mannheim! Der Waldhof Mannheim holt beim Comeback von Bernhard Trares direkt den 1. Dreier der Saison.

In der Nachspielzeit dreht Mannheim das Spiel, gewinnt nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2. Damit verlassen die Mannheimer auch das Tabellenende und schaffen einen kleinen Befreiungsschlag. "Wir sind aber ruhig geblieben und haben uns letztendlich belohnt. Ich denke, aufgrund der 2. Halbzeit ist es auch nicht unverdient", sagt Bernhard Trares, der mit Terrence Boyd den Siegtorschützen einwechselt und auch hellseherische Fähigkeiten beweist "Das ist jetzt kein Fake. Ich habe ihm gesagt, du kommst rein und du wirst das Spiel entscheiden. Das es dann so aufgeht, ist Glück." Der Frust bei Osnabrück ist hingegen groß Der VfL steht mit 5 Punkten auf Platz 15. "Wir hatten das Spiel so sehr unter Kontrolle, dass wir auf gar keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren dürfen", ärgert sich Trainer Uwe Koschinat.

Dresden verpasst im Ost-Duell gegen Hansa Rostock den Sprung an die Tabellenspitze, muss sich mit einem 1:1 begnügen. "Es fühlt sich gerade an wie eine Niederlage. Wir lassen über 90 Minuten 2 Torschüsse zu. Einer davon war drin. Rostock war effizient, wir nicht. Das tut weh", moniert Trainer Thomas Stamm. Rostock ist weiterhin sieglos, steckt im Tabellenkeller fest. "Ja, es macht mich natürlich unruhig. Ich wusste, was auf mich zukommt, als ich nach dem Abstieg hier angefangen habe. Wir müssen noch viel arbeiten. Die Einstellung ist die Basis. Die war gut. Dann kommt auch der Rest", sagt ein zuversichtlicher Bernd Hollerbach, der aber seiner Mannschaft "Leidenschaft" attestiert. Wiesbaden verliert im Spitzenduell gegen den SV Sandhausen mit 1:3 nach einer Führung und muss dem SVS die Tabellenspitze überlassen. "Entweder uns ist der Saft zu sehr ausgegangen oder wir haben zu viel Angst gehabt, dass wir mit Ball weiter so spielen", mosert Wiesbaden-Kapitän Sascha Mockenhaupt.



Arminia Bielefeld - TSV 1860 München 0:1

Aus der eigenen Hälfte ins Glück! Der Löwe Thore Jacobsen fügt Arminia Bielefeld die erste Heimniederlage mit einem irren Distanzschuss zu. Und das, obwohl beide Teams mit komplett unterschiedlichen Ausgangslagen in die Partie gingen. Als alles nach einem torlosen Remis aussah, übernahm Vize-Kapitän Thore Jacobsen Verantwortung und überraschte den zu weit vor seinem Tor stehenden Jonas Kersken. Sechzig springt mit dem 2. Saisonsieg erstmals aus der Abstiegszone. Bielefeld rutscht auf Rang 5 ab.

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel von dem gesehen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wissen, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Dann ist bezeichnend, dass so ein Tor die Niederlage bedeutet." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aTY2TXZHYjlLdy9NMmZ0dDBtQ29ab0EySVNiVlVPQlBMSkVhcEZ2N3V6ST0=

Marius Wörl, Arminia Bielefeld: "Mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte. Ich glaube, wir machen ein richtig gutes Spiel. Ein Torschuss in der 2. - und das ist ein Traumtor. Klar, der Pass davor war nicht optimal. Aber den haut er überragend rein. Die Niederlage tut jetzt gerade richtig weh. Aber wir haben am Dienstag das nächste Spiel. Und da wollen wir wieder punkten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V3l2WEtjL2U5MmZ6cFIxeFdxQ1YwM0JkK0xoQlBPQU1hOHFEVjdXM1VLaz0=

Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860: "Vereinsintern hatte ich immer den Glauben, dass wir an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung gehen, an den Prozessen weiterarbeiten. Ich glaube, wir haben für ein Auswärtsspiel eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, nach den ersten 10 Minuten, die wir gebraucht haben, um reinzukommen, wo wir eineinhalb Chancen im Gegenpressing von Bielefeld nach Ballverlusten gegen uns hatten. Dann haben wir gut gespielt, hatten auch unsere 2 bis 3 Chancen in der 1. Halbzeit, haben angefangen, Linien zu überspielen und mutig nach vorne zu spielen. In der 2. Halbzeit wurde der Druck groß. Da haben wir zu schnell zu viel gewollt, dass wir einen tödlichen Pass spielen und dadurch sind wir in solche Verteidigungssituationen gekommen. Dass wir so ein Tor schießen, ist vielleicht Karma, nachdem wir beim VfB Stuttgart ein ähnliches Tor gegen uns bekommen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFA2Z29kVkQrSnFka3M4QUNZY2dLSk9TajRzaE56WmlFajJzMnJEYjhHcz0=

Thore Jacobsen, Spieler TSV 1860 und Siegtorschütze: "Wir haben uns vorgenommen, defensiv kompakt zu stehen, kein Gegentor zu bekommen, weil wir in den letzten Wochen schon ein bisschen anfällig waren. Darunter hat natürlich der Fußball, den wir gespielt haben, ein bisschen gelitten. Aber das war heute eher Nebensache. Man muss sich solche Siege erkämpfen. Wenn man schon nicht schön hinten rausspielen kann, fällt halt mal so ein Tor." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V1BwVjN1d2w3RkdibzMzME84RHNzcE01aTBCRzlhVnVVNHZsN0dTSUJ6bz0=

Waldhof Mannheim - VfL Osnabrück 3:2

So geht Comeback! Mannheim liegt mit 1:2 hinten, dreht das Spiel in der letzten Minute zum 3:2 und holt dank Terrence Boyd den 1. Dreier der Saison. Der perfekte Einstand von Bernhard Trares in seiner 2. Amtszeit in Mannheim. Der Waldhof verschärft damit auch die Situation in Osnabrück. Der Absteiger steht mit 5 Punkten auf Platz 15.

Bernhard Trares, Trainer Mannheim: "In der 1. Halbzeit war Osnabrück schon sehr dominant. Wir haben keinen Schlüssel gefunden, sind froh, dass wir mit einem 1:1 in die Halbzeit gehen. Wir haben dann umgestellt, waren dann eigentlich im Spiel. Dann kriegen wir die kalte Dusche. Wir sind aber ruhig geblieben und haben uns letztendlich belohnt. Ich denke, aufgrund der 2. Halbzeit ist es auch nicht unverdient."

Trares war trotz des Last-Minute-Sieges gelassen und ruhig: "Du musst ja als Trainer deine Nerven behalten. Das Tor zum 3:2 war natürlich emotional. Da habe ich schon gewusst, das kriegen wir über die Zeit. Ansonsten bist du aber einfach im Fokus."

Bei der Einwechslung von Matchwinner Terrence Boyd hatte Trares hellseherische Fähigkeiten: "Das ist jetzt kein Fake. Ich habe ihm gesagt, du kommst rein und du wirst das Spiel entscheiden. Das es dann so aufgeht, ist Glück. Er ist Stürmer, er ist fokussiert, er war bereit. Er hat es fantastisch gemacht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmRHWUdJTjltZ3BPNVNYMHQ4cG5Pb2tkY2ZnR0ZBOG5MdjBQMk02YkljOD0=

Maxi Thalhammer, Torschütze Mannheim und Ex-Osnabrücker: "Das war ein sehr wildes Spiel mit einem verrückten Spielverlauf. Wenn das aber immer so endet, dann nehme ich das gerne mit. Der Trainer hat uns in erster Linie Mut zugesprochen und gesagt, dass er von unserer Qualität überzeugt ist. Inhaltlich haben wir nur das Nötigste gemacht, da nicht viel Zeit da war. Wir haben es aber gut umgesetzt und das Wichtigste waren die 3 Punkte." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TWwwN3RQTzMzN0lORFgxQUhWTU1mbjRWR25xbS9xNUVIaFBSYXRQZ3Yydz0=

Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport Mannheim, sprach in der Pause über die Euphorie um Bernhard Trares: "Bernhard hat hier Großes geleistet in seiner ersten Amtszeit. Daher kenne ich ihn auch noch so gut. Wir wissen auch, dass wir Punkte brauchen. Wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Die Euphorie ist gut. Dass die Fans geduldig sind, ist wichtig für uns. Wir müssen auch auf dem Platz was zeigen, damit die Euphorie weiterhin bestehen bleibt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2hEVE9Fck1RWStFQlpmWnpNdTBtWjZrTVNMbUw0blZBc1F3bVVtZXNRQT0=

"Du hast dann noch den Geruch in der Nase vom Waldhof"

Bernhard Trares, neuer und ehemaliger Trainer bei Waldhof Mannheim, folgt auf den entlassenen Marco Antwerpen. Vor dem Spiel sprach er bei MagentaSport über seine Rückkehr: "Die Woche war fantastisch. Wenn du zum Alsenweg fährst, kennst du natürlich die Umgebung. Du hast dann noch den Geruch in der Nase vom Waldhof. Es war hier beim letzten Mal eine fantastische Zeit. Wir haben tollen Erfolg gehabt, tolle Spiele hier abgeliefert. Deshalb sind die Erinnerungen einfach positiv. Die Menschen hier waren so positiv, das war gigantisch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das spricht einfach für sich. Wie die Leute am SV Waldhof hängen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, um da unten rauszukommen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTFDSmJGZG1wOUZnMTlwSDZXODNqUzVFdFgrNVJQWENxTk50TVF5dFRQbz0=

Uwe Koschinat, Trainer Osnabrück: "Wir haben ein unglaublich klares Spiel auf den Platz gebracht. Mannheim hatte wahnsinnige Probleme, unseren Ballbesitzideen zu folgen. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir uns in der ein oder anderen Situation noch klarere Möglichkeiten herausspielen müssen. Wir haben das unglückliche 0:1, das total aus dem Nichts kommt. Eine Heimmannschaft, die kaum über die Mittellinie kommt, sofort beantwortet. Gehen nach der Pause in Führung. Daher ist es bitter, dass wir nur über die Wucht, die Mannheim entwickelt hat, das Spiel aus der Hand geben. (...) Wir hatten das Spiel so sehr unter Kontrolle, dass wir auf gar keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren dürfen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVVNTXBISTRQbDNVUDdCY2lUVVlCZ2RCU2dOa2NPR2RhYzFBcFRVQlNpTT0=

Dynamo Dresden - Hansa Rostock 1:1

Dresden verpasst den Sprung an die Tabellenspitze, muss sich mit einem 1:1 gegen kriselnde Rostocker begnügen. Dynamo ist mit 13 Punkten aber nach wie vor voll in der Spur. Rostock hingegen bleibt als einzige Mannschaft in der 3. Liga sieglos und könnte noch auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wer die 2. Halbzeit gesehen hat bis zum 1:1, müssen wir mit den Chancen, die wir haben, einfach das 2. Tor machen. Wir müssen dann eigentlich auch das 3. machen. Dann gewinnst du hier. Es fühlt sich gerade an wie eine Niederlage. Wir lassen über 90 Minuten 2 Torschüsse zu. Einer davon war drin. Rostock war effizient, wir nicht. Das tut weh." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTJTOXBOdFJTQWEvUGhPYmxIajZlay9NdUpCanBTbHV1aGxqTEx4MHZvYz0=

Christoph Daferner, Torschütze Dresden: "Jetzt gerade kann man sich nicht freuen. Es ist eher der Frust da, dass wir nicht früher das 2:0 gemacht haben. Es war absolut möglich. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir können den Sack früher zumachen. Es ist echt ärgerlich und hätte nicht sein müssen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zm9Yd3NBMEhXL1ZHVElEa3EzakVRRHRLK0E3bEFKWmdoZkIrV3F0MkQ4WT0=

Bernd Hollerbach, Trainer Rostock: "Ich freue mich für die Jungs, da wir das Derby angenommen haben. Wir haben das gemacht, was wir machen mussten. Wir haben alles reingehauen. Leidenschaft gezeigt. Hinten raus haben wir zugeschlagen. Kompliment an die Jungs. Die haben wirklich Leidenschaft gezeigt."

Macht ihn die Sieglosigkeit unruhig? "Ja, es macht mich natürlich unruhig. Ich wusste, was auf mich zukommt, als ich nach dem Abstieg hier angefangen habe. Wir müssen noch viel arbeiten. Die Einstellung ist die Basis. Die war gut. Dann kommt auch der Rest." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnlrZE85ZjVTL1J2UER2QWpWTE15NlVuelYvaGNlWEl2RVFLbUpCcER1VT0=

Ryan Naderi, erzielte sein 1. Tor als Profi bei Rostock: "Ich bin sehr froh, dass ich mein 1. Tor geschossen habe. Die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt. Wir sind erneut in Rückstand geraten und haben es wieder geschafft, den Kopf nicht unten zu halten. Wir hatten eine breite Brust, sind mutig gewesen und haben zumindest den Punkt geholt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2UyZHlBRkh6b3Y2R1U3M2FKM2NQck1mZ2pUdldyOXRhT1B2R1d3cHZrST0=

In der Halbzeit sprach Rostock-Sportchef Amir Shapourzadeh über das Spiel und die aktuelle Situation. Shapourzadeh war mit der Leistung in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden: "Nach den ersten 5 Minuten war das deutlich zu wenig. In so ein Spiel muss ich mit mehr Feuer und Emotionen rein. Wir müssen mehr Leben und Mut zeigen. Das ist zu wenig und da müssen wir uns in der 2. Halbzeit deutlich steigern."

Wir er aktuell Trainer Bernd Hollerbach wahrnimmt: "Bernd macht sich auch viele Gedanken. Wir sind im engen Austausch. Wir können mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein. Wir haben eine sehr große Herausforderung im Sommer übernommen. Wir hatten in manchen Spielen auch viel Pech oder Unvermögen gehabt. Gerade in den Heimspielen war deutlich mehr drin. Wir müssen uns das jetzt hart erarbeiten, dass wir wieder einen Dreier holen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXNlTHdiK3ByZWZXRE95M05NUWpCNW03M2hBVy8zbThjVWlXVXBqcCtsWT0=

Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen 1:3

Spitzenduell am Rhein! Der SV Wehen empfing nach dem 3:0 in Essen die Sandhäuser und sie behielten ihren Höhenflug bei. Fatih Kaya setzte den ersten Stich. In den letzten zehn Minuten gelang dem SVS, durch David Otto sowie Richard Meier, der Doppelschlag. Mit dem Schlusspfiff sicherte Meier die Punkte. Damit übernimmt Sandhausen vorerst die Tabellenführung und Wehen Rang 5.

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Es ging am Ende dahin, weil wir zu passiv waren. Wir haben den Gegner mit Ball zu wenig vor Aufgaben gestellt, haben viel nach hinten gespielt. Dadurch hat der Gegner immer mehr Druck auf uns gemacht. Ansonsten waren die ersten 60 Minuten gut. Wir hätten das Zweite nachlegen müssen. Aber die letzte halbe Stunde war mir einfach zu passiv." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z3B5cWFSUWNsTHVEdjdHOWxPbFZBakx4bmdLa0lzTk1UbW80WXlOYWNVQT0=

Sascha Mockenhaupt, Spieler Wehen Wiesbaden: "Das müsste ich auch in der Videoanalyse mal schauen, warum es dahin ging. Entweder uns ist der Saft zu sehr ausgegangen oder wir haben zu viel Angst gehabt, dass wir mit Ball weiter so spielen. In der ersten Halbzeit war es die beste Halbzeit, die wir mit Ball gespielt haben. Wir hatten alles im Griff. Dann hat Sandhausen viel zu viel Kontrolle bekommen. Das war so absolut nicht vorgesehen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHpEVWZsR2ExamlPWkxvenJKZmdVd1Vac3pXSERqeXRHTTBYUXpCS0tDQT0=

Nico Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung SV Wehen Wiesbaden über seine Rolle im Drittliga-Ausschuss: "Ich war in früheren Zeiten dort etwas mehr engagiert. Dann war ich viel bei der DFL unterwegs. Als wir wieder in dieser Liga waren, hat man mich gebeten wieder Teil dieser Gruppe zu sein. In Wiesbaden ist schon einiges gestanden, auch die "Aktion Stillstand". Da haben wir auf einiges in der 3. Liga aufmerksam gemacht. Das habe ich auch in der 2. Liga nie aus dem Auge verloren. Genauso, wie, dass man die Lücke nicht zu groß werden lässt."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2Nuck9ucDRhS2RxVk5wUG1hcHpkbjEvQW5ma2tnU295RCtJRzhIazdNbz0=

Sreto Ristic, Trainer Sandhausen: "Über die gesamte Spielzeit gesehen, waren es viele gute Sachen. Aber die entscheidenden Momente waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht bei uns. Wir waren gut in der Struktur. Immer hat ein bisschen was gefehlt. Entweder der letzte Pass oder der letzte Zweikampf, den der Gegner irgendwie weggespitzelt hat und es geschafft hat, energischer und besser als wir auf dem Platz zu sein. Dann kriegen wir - nicht die beste Chance gegen uns - und das wird ein Tor. Wir haben vor der 2. Halbzeit klar gesagt: Das sind nicht wir. Wir müssen eine ganz andere Intensität und Identität zeigen. Dafür haben wir die Jungs, die wir geholt haben. Das ist in der 2. Halbzeit deutlich zu sehen gewesen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGdtU2Z6Y0xRakVHTDY5Rms1UXN5emM1TjZDc1d2TGszd0Rwb1lTaVM2WT0=

Richard Meier, Sandhausens Doppeltorschütze: "Das war nicht unbedingt nur meine Einwechslung, die das Spiel verändert hat. Dedi hat mir gesagt, dass ich viel mit meinem Tempo arbeiten soll, mit öfter den Ball vorbeilegen, die Bälle festmachen und ablegen und mich selbst belohnen soll."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y3F2bm9CdHpNeFJJWlVaQXUraVEwK3llZS9FWTZzbzB1WlZWWlpnQSt5Yz0=

Energie Cottbus - VfB Stuttgart II 4:0

Cottbus gewinnt deutlich gegen den VfB II und marschiert in der Tabelle. Mit 9 Punkten und einer Bilanz von 3 Siegen und 3 Niederlagen stehen die Cottbusser ordentlich da. Der VfB II muss mit mittlerweile 12 Gegentoren die Abwehr in den Griff kriegen.

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Es ist schwierig, mich zufrieden zu stellen. Dennoch muss ich sagen, dass das ein hochverdienter Sieg war. Wir haben da weitergemacht, wo wir in den vergangenen Wochen aufgehört haben als Mannschaft. Wir haben viele 50:50-Zweikämpft gewonnen. Wir haben aus meiner Sicht auch im richtigen Moment die Tore erzielt. Wir haben in den vergangenen Spielen auch gezeigt, dass wir ein bisschen kicken können." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T1c3OEtMamxNV0ZsS3FpaGh6MHlzTjlvQXEwSXlLbEpnRXp5b0tnc0I0VT0=

Tolcay Cigerci, Doppelpacker Cottbus: "Wir sind nicht gut in die Saison gestartet, obwohl wir am Anfang mehr verdient hätten. Wir freuen uns, dass es jetzt geklappt hat. Ich denke, wir sind jetzt auch in der 3. Liga angekommen. Das zeigen wir auch auf dem Platz." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnNJYVJnN01RSjhBSUcyVUpNYjNFRFBGVERLd2pWZWF2VkhHSWNaSy9Paz0=

Markus Fiedler, Trainer VfB II: "Wir haben einen brutalen Spielverlauf gegen uns gesehen. Wir haben die ersten 15 Minuten kontrolliert. Wir haben im Fortgang defensiv immer wieder Nachlässigkeiten gezeigt. Wir haben 3 Gegentore gefressen, die absolut vermeidbar waren. Da verteidigen wir schülerhaft. Cottbus hat das bestraft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWpnN0tXbi8xcE9KanlLc0srSDV2YUdtS29NeGxOem5vbHM4TVBkRDRjRT0=

FC Ingolstadt - Rot-Weis Essen 2:2

Wer macht den Schritt aus dem unteren Tabellenmittelfeld? Beide Teams kamen mit einer Niederlage im Gepäck. Der FCI unterlag 0:2 beim VfB II, Essen 0:3 gegen Wehen Wiesbaden. Zweimal gingen die Gäste in Führung, durch Torben Müsel und Ahmet Arslan per Elfmeter, zweimal glich Ingolstadt aus, über Simon Lorenz sowie Max Besuschkow.

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Die Mannschaft hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir sind dementsprechend in Führung gegangen. 20 bis 25 Minuten haben wir das Spiel dominiert. Dann sind wir leicht passiv geworden. Wir müssen in der 2. Halbzeit das 3. Tor machen. Dann kriegen wir einen Sonntagsschuss rein. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Die Haltung der Mannschaft, das Spiel zu gewinnen, die habe ich gesehen. Das war für mich ein Schritt nach vorne." Der Link zu Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qm43WkU3alkwYzhieGVOa3dLc2llUjBZWkhWOFk3bWp2cm0yRnQ5d0Mvbz0=

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Das war auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir wollten wieder punkten, was wir zu Beginn der englischen Woche getan haben. Wir sind mit dem ersten Schritt zufrieden. Trotzdem ist der Spielverlauf wieder ärgerlich für uns und man fühlt sich da teilweise etwas auf dem Schlips getreten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkZSTDMzRzI1NHB0MXZqK200YXd1amZmVmdhaDNCL0tLamFMSWQ4RG9CVT0=

