2. Bundesliga: Union Berlin gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf

Am 22. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf mit 3:1 gewonnen. Für die Hauptstädter bedeutet das die ersten drei Punkte nach acht sieglosen Partien. D

abei war Fortuna nach dem Treffer in der 41. Minute durch Florian Neuhaus in Führung gegangen. Ein Elfmetertor, verwandelt durch Steven Skrzybski in der 68. Minute, brachte den Ausgleich, der Treffer von Unions Sebastian Polter in der 72. Minute drehte die Partie. Steven Skrzybski legte in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einen Treffer nach. Düsseldorf bleibt trotz der Niederlage auf Platz eins der Tabelle - Union Berlin ist vorerst auf Platz sieben.

Parallel spielten MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 2:2 und Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 2:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur