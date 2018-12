2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt gegen Fürth

Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli im eigenen Stadion gegen SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Florian Carstens in der 21. Minute per Kopfball für die St. Paulianer. Von der rechten Seite war der Ball an den kurzen Pfosten geflogen gekommen, wo St. Pauli-Stürmer Henk Veerman die Kugel an die Unterkante der Latte köpfte, sodass das Leder vor die Torlinie sprang. Carstens stand goldrichtig und drückte den Ball aus kürzester Distanz mit dem Kopf über die Linie. In der 69. Minute erzielte Ryo Miyaichi das zweite Tor für den Hamburger Kiezklub. Jan-Philipp Kalla hatte auf der linken Außenbahn den Ball erobert und den schnellen Mats Møller Dæhli auf die Reise geschickt, der mit schnellen Drehungen einen Gegenspieler stehen ließ und anschließend kurz vor den zentralen Fünf-Meter-Raum flankte, sodass Miyaichi die Kugel per Aufsetzer in den linken Winkel köpfen konnte.



Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:0, SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden 3:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur