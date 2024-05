Eishockey WM: Bundestrainer hat erneut große Ziele: "Viertelfinale ist ja für uns keine Endstation"

Couch-Quali! Die deutsche Eishockeynationalmannschaft ist vorzeitig für das Viertelfinale (ab Donnerstag, 23. Mai, live bei MagentaSport) qualifiziert. Der Gegner wird mit dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (morgen, ab 12 Uhr live) noch ermittelt. Vorerst gilt für das DEB-Team: Erstes Ziel erreicht. Bundestrainer Harold Kreis hebt die Einstellung der Mannschaft hervor: "Das ist in diesem Fall wieder eine Bestätigung, dass die Jungs sehr ehrgeizig bei solchen Turnieren anreisen, auch den maximalen Erfolg erreichen wollen."

Für Harry Kreis ist der maximale Erfolg eben nicht das Viertelfinale: "Mindestens Viertelfinale erreichen, aber das ist ja für uns keine Endstation. Eine Etappe auf dem Weg." Ähnlich sieht das auch Angreifer Nico Sturm, der im Gegensatz zum letzten Jahr genug Klamotten bis zum Turnierende eingepackt hat: "Wenn wir den Anspruch haben, konstant in die Medaillenränge zu pushen, dann müssen wir auch lernen, mit größerem Druck zu spielen und in diesen großen Spielen Verantwortung zu übernehmen." Das deutsche Eishockey habe sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert. Verteidiger Colin Ugbekile ist überzeugt, dass dies auch keine kurzfristige Erscheinung ist: "Uns ist auch bewusst, dass wir keine kleinen Fische im See sind." Wie weit es geht, ist live bei MagentaSport zu sehen.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vor dem letzten Gruppenspiel des DEB-Teams.

Harold Kreis, Bundestrainer, darüber, dass Deutschland zum fünften Mal in Folge im WM-Viertelfinale steht: "Das sagt sehr viel über meine Vorgänger aus. Das sagt sehr viel über die Mannschaften aus. Wir sprechen ja immer darüber, dass die Mentalität und Einstellung der Spieler sich geändert hat. Das ist in diesem Fall wieder eine Bestätigung, dass die Jungs sehr ehrgeizig bei solchen Turnieren anreisen, auch den maximalen Erfolg erreichen wollen."

Der Einzug von der Couch ist wichtig, denn: "Es entspannt ein bisschen. So wissen wir, dass wir uns qualifiziert haben und trotzdem wissen wir, dass wir morgen unser bestes Spiel aufs Eis bringen müssen gegen die Franzosen, weil wir das auch dann ins nächste Spiel tragen."

Nico Sturm über den Einzug ins Viertelfinale: "Es ist schon unser Anspruch mittlerweile. Jetzt haben wir schon gesehen, dass gegen Schweden und die USA, wenn die voll besetzt sind, ein Unterschied da ist, ist ja auch klar. Vor der WM haben wir uns hingestellt und gesagt, dieses Viertelfinale werden wir auch wieder erreichen. Ich glaube, es ist auch in Zukunft ok, wenn wir Weltmeisterschaften so angehen, dass wir, dass wir sagen, im Viertelfinale sind wir dabei."

Im Viertelfinale muss für ihn noch nicht Schluss sein: "Wenn wir den Anspruch haben, konstant in die Medaillenränge zu pushen, dann müssen wir auch lernen, mit größerem Druck zu spielen und in diesen großen Spielen Verantwortung zu übernehmen."

Für mögliche Medailleinplätzel will Sturm allea geben, was er noch im Tank hat: "Es sind einfach noch 7 Tage, wo man sich voll aufs Eishockey konzentrieren muss, und auch versuchen muss, Spaß zu haben. Das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht anfangen, uns irgendwie großen Druck zu machen. Ich fand, so wie wir das 1. Spiel gegen die Slowakei angegangen sind, so sollten wir vielleicht auch die nächsten Tage angehen. Wir müssen nicht, wir dürfen."

Colin Ugbekile über den Einzug ins Viertelfinale: "Das war eines der Ziele, die man so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Wir wollten zu viel Fokus darauflegen, sondern einfach im Moment sein und gute Spiele abliefern."

Für ihn hat sich das deutsche Eishockey sehr positiv entwickelt: Wir gehen in die richtige Richtung. Wir sind nicht mehr, wie früher: Deutschland, die einfach nur dabei waren, sondern wir sind wirklich ein Team, das Mitspielen kann und auch Dinge gewinnen kann. So treten wir mittlerweile auch auf und uns ist auch bewusst, dass wir keine kleinen Fische im See sind."

Für ihn ist es die erste WM: "Es ist ein cooles Gefühl, dabei zu sein. Ich genieße jeden Tag und versuche, das Ganze so gut es geht aufzusaugen."

