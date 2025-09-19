Champions League kompakt: City souverän, Barça siegt in Newcastle, Frankfurts Gala

UEFA.com und Reuters melden sechs Partien am Donnerstag: Manchester City bezwingt Napoli 2:0, der FC Barcelona gewinnt 2:1 in Newcastle und Eintracht Frankfurt feiert ein 5:1 gegen Galatasaray. Außerdem siegen Club Brügge 4:1 gegen Monaco und Sporting 4:1 gegen Kairat, während Kopenhagen und Leverkusen 2:2 spielen.

Der Titelverteidiger aus Manchester legte zum Auftakt der Ligaphase einen abgeklärten 2:0-Erfolg gegen Napoli hin. Erling Haaland traf nach der Pause und stellte dabei einen weiteren Champions-League-Meilenstein auf, ehe Jérémy Doku erhöhte. Napoli musste nach einer frühen Roten Karte lange in Unterzahl agieren, City kontrollierte Ball und Raum und brachte den Sieg ungefährdet ins Ziel.

Barcelona entführte beim 2:1 in Newcastle die Punkte von der Insel. Matchwinner war Marcus Rashford mit einem Doppelpack in der zweiten Hälfte, Newcastles späte Antwort kam zu spät. Die Katalanen überzeugten mit Reife in den entscheidenden Momenten und hielten den Druck der Gastgeber im Schlussakt stand.

Eintracht Frankfurt feierte bei der Rückkehr in die Königsklasse ein begeisterndes 5:1 gegen Galatasaray. Nach frühem Rückstand drehte die SGE vor stimmgewaltiger Kulisse auf und sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse. In Kopenhagen rettete Leverkusen durch ein Eigentor in der Nachspielzeit ein 2:2 und verhinderte so den Fehlstart.

Bereits am frühen Abend setzte Club Brügge mit einem 4:1 gegen Monaco ein Ausrufezeichen. Sporting Lissabon dominierte Kairat Almaty beim 4:1 und machte mit einem Dreierpack binnen vier Minuten alles klar. Beide Siege unterstrichen den Offensivdrang der Gastgeber am ersten Donnerstag der neuen Ligaphase.

Ergebnisse des Tages im Überblick:

Manchester City – SSC Neapel 2:0.

Newcastle United – FC Barcelona 1:2.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5:1.

FC Kopenhagen – Bayer Leverkusen 2:2.

Club Brügge – AS Monaco 4:1.

Sporting Lissabon – Kairat Almaty 4:1.

