Kamil Stoch springt in einer anderen Liga

Kamil Stoch (153,3/ 139,5m ) gewann die Qualifikation in Lillehammer mit großem Vorsprung vor seinem polnischen Landsmann Dawid Kubacki (136,4/131,5) und dem Norweger Robert Johansson (136,3/131) und steuert bereits jetzt dem Gesamtsieg in der RAW AIR-Tournee entgegen. Für die DSV-Adler war es kein guter Quali-Tag. Alle sieben Springer verfehlten die Top ten und sind in der Gesamtwertung bereits abgeschlagen.

Während mit Stefan Kraft (6.) und Gregor Schlierenzauer (9.) sich wieder zwei Österreicher gut in Szene setzten, auch Peter Prevc (5.) sowie Andreas Stjernen (4.) und Daniel Andre Tande (10.) gut in Szene setzten, überraschte vor allem Vladimir Zografski aus Bulgarien als Achter.

Bester Deutscher war Karl Geiger (11./128 m) vor Richard Freitag (19./122), Andreas Wellinger (22./124,5), dem neu ins Team gekommenen David Siegel (25./125,5) Markus Eisenbichler (27./123) und Stephan Leyhe (28./124,5), der im Training auf der Olympiaschanze von 1994 noch 130 m gesprungen war. Auch Andreas Wank (36./123) schaffte im Feld der 72 Springer den Sprung in den Wettbewerb der besten 50.

Leyhe war mit Aufwind aus Oslo angereist, wo er als Siebter das zweitbeste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere erzielt hatte. Nur im vergangenen Winter war er in PyeongChang als Fünfter noch besser. Für ihn geht es ohnehin in erster Linie um Weltcup-Punkte, die er am Dienstag und danach in Trondheim in beiden Durchgängen sammeln will. Mit 141 m überzeugte Andreas Stjernen im Training, der schon dem abschließenden Skifliegen in Vikersund entgegen fiebert.

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz