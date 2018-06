Handball: Glandorf bleibt nach Karriereende bei der SG Flensburg

In seinem 17. Jahr als Handballprofi wurde Holger Glandorf (35) erstmals Deutscher Meister. Nach dem am Sonntag mit der SG Flensburg-Handewitt perfekt gemachten Titelgewinn sagte der Weltmeister von 2007 im Gespräch mit SPORT BILD, dass er auch nach der Karriere für die SG Flensburg-Handewitt arbeiten möchte: „Ich möchte auf alle Fälle auch nach meiner Karriere mit meiner Familie in Flensburg bleiben. Es ist sicherlich auch denkbar, dass ich bei der SG nach meiner Spielerlaufbahn einsteige. Ich habe im Fernstudium meinen Sportmanager-Abschluss gemacht und mich an der Sporthochschule Köln zum europäischen Handball-Manager ausbilden lassen. Aber noch möchte ich spielen. Mal sehen, wie die nächste Saison läuft.“

Der Vertrag von Glandorf läuft nach der kommenden Saison aus. Trotz lukrativer Angebote, wie vor einigen Jahren zum Beispiel vom FC Barcelona, hat er kein Interesse an einem Wechsel ins Ausland. Glandorf sagte: „Das Wichtigste ist für mich meine Familie. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder. Deren Wohl ist von zentraler Bedeutung, darauf kommt es an. Daher ist ein Wechsel, sei er auch noch so lukrativ, nicht immer auch attraktiv für mich. Glück ist wichtiger als Geld.“ Auch einen Rücktritt vom Rücktritt aus der Nationalmannschaft zur Heim-WM 2019 schließt er momentan aus: „Ich hatte in meiner Karriere viele Verletzungen und muss auf meinen Körper achten. Zudem gibt es auf meiner Position genügend Spieler. Ich glaube nicht, dass ich noch gebraucht werde.“ Stattdessen freut er sich lieber über die positiven Folgen der überraschenden Meisterschaft mit Flensburg: „Dieser Meistertitel gibt uns sicherlich etwas Ruhe und nimmt Druck für den notwendigen Neuaufbau zur neuen Saison.“ Quelle: SPORT BILD