Fußball-WM: Portugal und Spanien unentschieden

Bei der Fußball-WM in Russland haben sich Portugal und Spanien mit einem 3:3 unentschieden getrennt.

Die packende Partie darf als eigentliches Eröffnungsspiel gelten - nach den ersten drei drögen Begegnungen. Cristiano Ronaldo hatte die Portugiesen in der 4. Minute per Elfmeter erstmals in Führung gebracht, Diego Costa glich in der 24. Minute das erste Mal aus. In der 44. Minute war es wieder Ronaldo der traf, und wieder glich Diego Costa für die Spanier aus (55.). Drei Minuten später legte dann Nacho für Spanien nach und die Partie war vorerst gedreht. Die Portugiesen waren verunsichert, aber dann war es ein drittes Mal Ronaldo, der diesmal über die Mauer traf (88. Minute) und damit verdient ausglich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur