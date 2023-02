1. Bundesliga: Mainz gewinnt in Leverkusen

Zum Abschluss des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 bei Bayer Leverkusen mit 3:2 gewonnen.

Dabei ging es munter hin und her: Anthony Caci schoss Mainz in der 26. Minute in Führung, Nadiem Amiri gleich für Leverkusen sechs Minuten später aus (32. Minute), Mainz` Leandro Barreiro brachte in der Nachspielzeit die erneute Führung für die Gäste (45.+4 Minute). Leverkusens Patrik Schick besorgte im zweiten Durchgang den erneuten Ausgleich (58. Minute), bevor dann in der spektakulären Schlussphase die Entscheidung fiel. Amine Adli wurde in der 81. vom Platz gestellt, Marcus Ingvartsen verwandelte den folgenden Strafstoß und die Entscheidung (82. Minute).

Dortmund gewinnt gegen Hertha



Am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen Hertha BSC mit 4:1 gewonnen. Damit zieht der BVB punktemäßig mit den Bayern und mit Union gleich und ist aufgrund der Tordifferenz auf Platz zwei. Die Hertha war viel stärker als es das Endergebnis vermuten lässt und es war Glück im Spiel, dass Karim Adeyemi (27.) und Donyell Malen (32. Minute) den BVB früh in Führung brachten. Die Hertha kam weiter motiviert auch aus der Pause zurück, Lucas Tousart konnte in der 46. Minute für die Alte Dame immerhin anschließen. Auch danach machten die Gäste Druck, aber Marco Reus in der 76. für den BVB den nächsten Treffer und Julian Brandt in der 90. Minute den Deckel drauf.

Union verpasst gegen Schalke Sprung auf Platz eins



Im ersten Sonntagsspiel des 21. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin nur 0:0 gegen den Tabellenletzten Schalke 04 gespielt und damit den Sprung an die Spitze verpasst. Die Eisernen zogen zwar punktetechnisch mit den Bayern gleich, haben aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Für die Schalker war es unterdessen das vierte torlose Remis in Folge. Trotz der soliden defensiven Leistungen im neuen Jahr wird die Situation für die Königsblauen im Tabellenkeller immer prekärer. Mittlerweile haben sie bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Am Sonntag präsentierten sich vor allem die Offensivabteilungen beider Teams unkreativ. Die Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken vollständig. Somit waren auch Chancen Mangelware - das Unentschieden war am Ende leistungsgerecht. Für Union geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax Amsterdam weiter, Schalke ist am Samstag in der Liga gegen Stuttgart gefordert.

Frankfurt gewinnt gegen Bremen



In der Samstagabendpartie des 21. Bundesliga-Spieltags hat Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen mit 2:0 gewonnen. Bremens Marco Friedl brachte die Gastgeber in der 8. Minute unfreiwillig per Eigentor in Führung, Frankfurts Randal Kolo Muani erhöhte in der 52. Minute. Werder war die ganze Zeit passiv und probierte erst in den letzten Minuten das Offensivspiel - da war es zu spät.

Quelle: dts Nachrichtenagentur