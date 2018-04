2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt - Nur 3 Punkte Abstand zur Spitze

Am 29. Spieltag in der 2. Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2 gewonnen und damit den Abstand zur Tabellenspitze auf drei Punkte verkürzt.

Dabei war Heidenheim in der 28. Minute sogar durch John Verhoek in Führung gegangen. Die Freude bei den Gästen währte allerdings nur kurz, schon zwei Minuten später kam der Ausgleich durch Nürnbergs Hanno Behrens, eine weitere Minute später erhöhte Eduard Löwen und sieben Minuten später legte Marvin Stefaniak noch einmal für den Club nach. Heidenheim gab sich nicht auf, Nikola Dovedan besorgte in der 52. Minute den Anschlusstreffer und hatte auch den Ausgleich auf dem Fuß.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli 2:1, 1. FC Union Berlin - MSV Duisburg 0:0, Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur