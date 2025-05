Alexander Ende neuer Cheftrainer beim Zweitligisten Preußen Münster

Der Zweitligist Preußen Münster hat nach dem Klassenerhalt Alexander Ende als neuen Cheftrainer verpflichtet. Neuer Co-Trainer wird Zlatko Muhovic, teilte der Verein am Mittwoch mit. Unterstützt werden sie auch zukünftig von Torwarttrainer André Poggenborg und Athletiktrainer Tim Geidies. "Alexander steht für einen mutigen und intensiven Fußball", sagte Sportgeschäftsführer Ole Kittner. "Er hat bereits in Verl und Köln bewiesen, dass er trotz begrenzter wirtschaftlicher Mittel mit seiner Spielidee hervorragende Ergebnisse erzielen kann."

Ende selbst verwies darauf, dass er eine Vergangenheit als Spieler bei den Preußen habe. "Jetzt in diesem emotionalen Umfeld und in dieser herausfordernden 2. Bundesliga arbeiten zu können, ist phantastisch. Die Entwicklung von Preußen ist noch nicht zu Ende, überall entsteht etwas neues, was große Kräfte freisetzen kann." Er wolle "aggressiven, offensiven und mutigen Fußball" spielen lassen.



Der Verein hatte die erste Saison nach dem Aufstieg am Sonntag auf dem 15. Platz beendet. Der zweimalige Aufstiegstrainer Sascha Hildmann war drei Spieltage vor Saisonende entlassen worden. Das Interimsduo Christian Pander und Kieran Schulze-Marmeling führte die Münsteraner zum Klassenerhalt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur