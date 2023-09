1. Bundesliga: Bremen gewinnt gegen Köln

Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen mit 2:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen.

Die Gäste aus Köln kamen zunächst besser ins Spiel: In der 31. Minute traf Davie Selke per Kopf zur Führung. In der 38. Minute glich Rafael Santos für die Hausherren aus. Bis zur Halbzeit kam zunehmend Tempo in die Begegnung und die Zuschauer erlebten ein relativ ausgeglichenes, doch trotzdem spannendes Spiel. Die zweite Hälfte war hingegen geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen, die Dynamik der Partie ging dadurch auf weiter Strecke verloren. In der 67. Minute brachte Justin Njinmah die Bremer dann erneut in Führung und erzielte den Siegtreffer.

1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt gegen Heidenheim

Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen gegen Heidenheim mit 4:1 gewonnen. Es sah nicht die ganze Zeit nach einer erneuten spektakulären Leistung der Werkself aus, nachdem Victor Boniface in der 9. Minute vorgelegt hatte passierte lange nicht viel, und Eren Dinkçi konnte in der 58. Minute sogar für die Gäste aus dem Süden ausgleichen. Danach war Leverkusen merklich irritiert, brauchte aber nur wenige Minuten um sich zu fangen und es ging Schlag auf Schlag: Jonas Hofmann traf in der 63., wieder Victor Boniface in der 75. per Foulelfmeter und Amine Adli in der 83. Minute noch einmal regulär. Leverkusen positioniert sich damit auf Rang 2 der Tabelle, punktgleich mit den Bayern, Heidenheim rutscht auf Platz 13.

1. Bundesliga: Frankfurt und Freiburg torlos

Zum Abschluss des 5. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg mit 0:0 getrennt. Beide Mannschaften lieferten eine maue Leistung, wechselten viel durch und fanden keinen Weg zum jeweils gegnerischen Tor. Bis in die Schlussphase, als Freiburg den Ball ins Netz bekam - was aber Abseits war. In der Tabelle bleiben die Teams nah beieinander, die Eintracht auf Rang acht, Freiburg auf Platz neun.

Quelle: dts Nachrichtenagentur