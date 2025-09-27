1. Bundesliga: Bayern-Gala gestern, heute BVB-Machtprobe!

Teaser: Laut kicker.de hat Borussia Dortmund am Samstag in Mainz abgeklärt 2:0 gewonnen, RB Leipzig siegte knapp in Wolfsburg, und Leverkusen drehte bei St. Pauli das Spiel. Für den Freitag meldete Reuters einen 4:0-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen inklusive Kane-Meilenstein.

Die 1. Bundesliga lieferte am Samstag zur 15:30-Konferenz klare Ansagen. Borussia Dortmund behielt bei Mainz 05 die Nerven und gewann 2:0. RB Leipzig setzte sich beim VfL Wolfsburg mit 1:0 durch. Bayer 04 Leverkusen drehte ein intensives Spiel beim Aufsteiger FC St. Pauli mit 2:1. Heidenheim stoppte seine Negativserie und holte mit einem 2:1 gegen Augsburg den ersten Saisonsieg.

Am Freitag eröffnete der FC Bayern den Spieltag mit einem deutlichen 4:0 gegen Werder Bremen. Harry Kane traf doppelt und schrieb einmal mehr an seiner persönlichen Bundesliga-Geschichte.

Ergebnisse im Überblick

Freitag, 26.09.2025

• FC Bayern München – SV Werder Bremen 4:0 (2:0)

Samstag, 27.09.2025

• 1. FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund 0:2 (0:2)

• VfL Wolfsburg – RB Leipzig 0:1 (0:1)

• FC St. Pauli – Bayer 04 Leverkusen 1:2 (1:1)

• 1. FC Heidenheim – FC Augsburg 2:1 (0:0)

Hinweis: Das Abendspiel Bor. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt (Anstoß 18:30 Uhr) startet erst später.

Quelle: ExtremNews



