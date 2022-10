PENNY DEL: Eisbären verlieren in München, aber sie "können wieder unangenehm werden" Mannheim geht gegen die DEG baden

Der EHC Red Bull München besiegt die Eisbären Berlin mit 4:3 und feiert bereits den 2. Sieg in dieser Saison gegen den Deutschen Meister. "3 Punkte gegen die Eisbären sind nie schlecht", fand Münchens Andreas Eder, der dennoch bemängelte, dass Berlin am Ende noch mal rangekommen ist: "Müssen es vielleicht ein bisschen cleverer spielen." In Berlin sah man eine deutliche Leistungssteigerung zur 1:4-Niederlage am 1. Spieltag gegen München: "Da ist schon ein großer Schritt nach vorne zu sehen", so Jonas Müller: "Wenn wir so weiterspielen, dann können wir für jeden Gegner wieder unangenehm werden."

Die Adler Mannheim gehen zuhause mit 1:4 gegen Düsseldorf baden. Sinan Akdad wurde nach dem Spiel deutlich: "Heute war das echt schlecht von uns." Nachfolgend die wichtigsten Aussagen des Tages. Morgen startet der 13. Spieltag mit der Partie Augsburger Panther gegen die Grizzlys Wolfsburg - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport. EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 4:3 Der EHC Red Bull München gewinnt auch das 2. Spiel gegen Berlin in dieser Saison. Trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung wurde es am Ende noch einmal knapp. Münchens Andreas Eder: "Ich denke, 3 Punkte gegen die Eisbären sind nie schlecht. Wir haben heute aber eine andere Eisbären-Mannschaft gesehen als zu Beginn der Saison. Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht. Am Ende müssen wir es vielleicht ein bisschen cleverer spielen, damit wir es nicht so eng machen. Aber wir nehmen die 3 Punkte auf jeden Fall mit." Ob der Sieg auch schon so früh in der Saison eine kleine Duftmarke war: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und bis jetzt machen wir einen sehr guten Job. Wir wollen weiter da oben an der Tabelle stehen. Egal gegen wen wir spielen: 3 Punkte sind 3 Punkte." Die Eisbären Berlin können die gute Leistung vom Sieg in Köln nicht vergolden und verlieren in München. Berlins Jonas Müller über den Vergleich zur 1:4-Niederlag gegen München am Anfang der Saison: "Da ist schon ein großer Schritt nach vorne zu sehen. Im 1. Drittel waren wir noch nicht ganz da und haben auch ein paar blöde Puckverluste gehabt, aber gerade im letzten Drittel haben wir gezeigt, was wir können... Wir sind wieder auf dem richtigen Weg. So, wie wir jetzt im letzten Drittel aufgetreten sind, können wir das mitnehmen in die nächsten Spiele. Wenn wir so weiterspielen, dann können wir für jeden Gegner wieder unangenehm werden." Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 4:1 Die Adler Mannheim kassieren eine herbe Heimpleite und verlieren das 2. Spiel in Folge. Mannheims Sinan Akdad: "Heute war das echt schlecht von uns. Respekt an Düsseldorf. Die waren gut, effektiv, standen hinten gut. Wir haben wirklich gar nichts gemacht. Wir hatten keinen Druck, keine Energie. Auf der Bank war auch keine gute Stimmung. Das müssen wir ändern. Es war jetzt ein Spiel von vielen. Das Gute ist, wir können es ändern. Jeder muss sich jetzt an die eigene Nase fassen." Nach zuletzt 2 sieglosen Spielen kann die DEG ein Ausrufezeichen setzen. Düsseldorfs Victor Svensson: "Ein 4:1 in Mannheim nehmen wir gerne mit. Wir haben solide gespielt. Vor allem das 2. Drittel war sehr gut... Es war ein solider Abend für uns." Die PENNY DEL live bei MagentaSport Der 13. Spieltag Donnerstag, 20.10.2022 Ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg Freitag, 21.10.2022 Ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt, Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie, Straubing Tigers - EHC Red Bull München, Bietigheim Steelers - Düsseldorfer EG, Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers Quelle: MagentaSport (ots)