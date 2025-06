Norris und Piastri dominieren Formel-1-Rennen in Österreich

McLaren-Pilot Lando Norris hat das Formel-1-Rennen in Österreich gewonnen. Als Zweiter fuhr in Spielberg sein Teamkollege Oscar Piastri über die Ziellinie, Charles Leclerc (Ferrari) komplettierte das Podium.

Die beiden McLaren-Piloten lieferten sich über das gesamte Rennen ein packendes Duell. Norris startete von der Poleposition und konnte seine Führung zunächst behaupten, während Piastri von Platz drei ins Rennen ging und sich schnell auf den zweiten Platz vorarbeitete. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren spannenden Überholmanövern zwischen den beiden Teamkollegen, wobei Piastri immer wieder Druck auf Norris ausübte - mit dem letztendlich besseren Ausgang für den Briten.



Ein Rennen zum Vergessen erlebte unterdessen Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull), der nach einer Kollision mit Kimi Antonelli (Mercedes) in der ersten Runde ausschied. Nach einem Fahrfehler Antonellis wurde Verstappen regelrecht abgeschossen.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) und Gabriel Bortoleto (Sauber). Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Esteban Ocon (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Silverstone statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur