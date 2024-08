Conference-League-Qualifikation: Heidenheim schlägt Häcken

Der 1. FC Heidenheim hat sich am Donnerstagabend für die Liga-Phase der Conference-League qualifiziert. Im Rückspiel hat die Mannschaft gegen den BK Häcken 3:2 gewonnen. In der Gesamtwertung aus Hin- und Rückrunde steht es damit 5:3.

Heidenheim kam schlechter ins Spiel, bis Marvin Pieringer die Mannschaft in der 30. Minute in Führung brachte. Die Schweden hatten einen deutlich höheren Torbesitz zu verzeichnen, kamen jedoch zunächst kaum zum Abschluss.



In der zweiten Hälfte drehte der BK Häcken die Partie: Zeidane Inoussa traf in der 59., Jeremy Agbonifo in der 79. Minute. Doch nur fünf Minuten später glich Paul Wanner wieder aus. Mathias Honsak erhöhte in der 2. Minute der Nachspielzeit auf 3:2.



Die weiteren Ergebnisse: UE Santa Coloma - Vikingur Rejkjavik 0:0; Zrinjski Mostar - Vitoria Guimaraes 0:4; Cercle Brugge - Wisla Krakow 1:4; Panathinaikos - RC Lens 2:0; Drita Gjilan - Legia Warschau 0:1; Kilmarnoch FC - FC Kopenhagen 1:1; NK Celje - Pyunik FC 4:1; NK Maribor - Djurgardens IF 0:1; Servette FC - Chelsea FC 2:1. Damit sind auch Vikingur, Vitoria SC, Cercle Brugge, Panathinaikos, Legia Warschau, Kopenhagen, NK Cleje, Djurgardens IF und Chelsea FC weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur