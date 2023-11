EuroLeague & EuroCup: Berlin in Valencia Meister Ulm wackelt, fällt aber nicht

Ulm macht die bislang erfolglose Mannschaft aus Wroclaw stark und muss im 4. Viertel 13 Punkte aufholen, um am Ende mit 108:103 in der Verlängerung zu gewinnen. Der 4. Sieg im EuroCup für den deutschen Meister. Ein Sieg, mit dem die Ulmer nicht wirklich zufrieden sind. "Unsere Leistung in der Defensive war sehr schwach. Wir müssen besser werden. Wir haben ihre personelle Situation nicht ausgenutzt und das war unser Fehler", kritisiert Trainer Anton Gavel.

"Wenn man eine gute Mannschaft ist, kann man auch aus Siegen lernen. Wenn man eine schlechte Mannschaft ist, lernt man nur aus Niederlagen. Ich hoffe, dass wir reif genug sind, dass wir sehen, wir haben dieses Spiel gewonnen, aber das war bei Weitem nicht das, was wir spielen wollen oder können", erklärt Thomas Klepeisz fast schon philosophisch. In der EuroLeague wird über neue Klubs spekuliert.

Möglich sei sogar ein Team aus Dubai. Das trifft bei MagentaSport-Experten Per Günther auf nicht viel Wohlwollen. Im Podcast "Abteilung Weltmeister" mit Benni Zander sprechen die 2 u.a. über das Thema "Team Dubai". "Wir sehen all dieses, dieses Echte, was wir so lieben. Man hat das Gefühl, es ist das beste Produkt. So ein Verein aus Dubai gehört für mich da jetzt erst mal nicht hin", so Günther.



Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Sonntag aus dem EuroCup. Weiter geht es am Donnerstag in der EuroLeague. Der FC Bayern München ist bei Roter Stern Belgrad gefragt - live ab 18.15 Uhr bei MagentaSport. ALBA Berlin will gegen Valencia den 2. Sieg einfahren - live ab 20.15 Uhr. Die einzigartige Konferenz der EuroLeague gibt´s diesmal ab 18.30 Uhr bei MagentaSport.

ratiopharm Ulm - Slask Wroclaw 108:103 OT

Ein spannender und langer Abend, doch Ulm sichert sich den 4. Sieg im EuroCup. Am Ende holen die Ulmer im 4. Viertel noch 13 Punkte auf. Wroclaw bleibt Tabellenletzter, wartet weiter auf den 1. Sieg. Ulm steht damit auf Platz 3 in der Tabelle.

Anton Gavel, Trainer Ulm: "Wir lagen im letzten Viertel mit 13 Punkten hinten und sind zurückgekommen. Das war sehr wichtig. Unsere Leistung in der Defensive war allerdings sehr schwach. Wir müssen besser werden. Das ist eine lange Saison. Wir haben ihre personelle Situation nicht ausgenutzt und das war unser Fehler."

Thomas Klepeisz, Ulm: "Wir haben in der 1. Halbzeit versucht, das Spiel in der Offensive zu gewinnen. Wir konnten dem Spiel Defensiv überhaupt nicht unseren Stempel aufdrücken können. Wir haben dem Gegner zu viel Selbstvertrauen gegeben... Wenn man eine gute Mannschaft ist, kann man auch aus Siegen lernen. Wenn man eine schlechte Mannschaft ist, lernt man nur aus Niederlagen. Ich hoffe, dass wir reif genug sind, dass wir sehen, wir haben dieses Spiel gewonnen, aber das war bei Weitem nicht das, was wir spielen wollen oder können. Wir müssen mehr von uns selbst erwarten."

Trevion Williams, 16 Punkte, Ulm: "Wir sind in der 1. Halbzeit nicht gut reingekommen. Wir waren in der Halbzeit ehrlich mit uns und wir haben uns besprochen. Wir wussten, dass wir dann mit einer anderen Energie rauskommen müssen."

Podcast "Abteilung Weltmeister": "Ein Verein aus Dubai gehört für mich da nicht hin"

Die Gerüchte verdichten sich, dass in der kommenden Saison ein Team aus Dubai in der EuroLeague mitmischen soll. Ein Thema, dass Benni Zander und MagentaSport-Experte Per Günther im aktuellen Podcast "Abteilung Weltmeister" besprechen. Per Günther hat dazu eine klare Meinung: "Anscheinend kann sich keine Sportart davon frei machen. Wo Interesse besteht, schafft es das saudische Geld, den Weg hineinzufinden. (...) Ich finde es im Fußball nicht gut. Ich finde es im Golf nicht gut. Ich finde es im Basketball genauso wenig gut. Es ist oft ein Graubereich, sich jetzt auf dem moralischen höheren Grund zu stellen und irgendwie zu sagen ja, das ist jetzt Geld, das wollen wir nicht. Aber da gibt es auch genug andere Geldquellen, was irgendwie fragwürdig ist. (.....) Es ist Derby-Week, wir sehen diese Nächte, die Historie en masse. In diesem Jahr Olympiakos gegen Panathinaikos, Roter Stern gegen Partizan, wir sehen die Fankultur. Wir sehen all dieses, dieses Echte, was wir so lieben. Man hat das Gefühl, es ist das beste Produkt. So ein Verein aus Dubai gehört für mich da jetzt erst mal nicht hin."

