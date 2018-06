Matthäus und Magath sicher: Bundesliga-Meisterkampf wird wieder spannend

Nach sechs Meistertiteln in Folge wird der Kampf an der Bundesliga-Spitze in der Saison 2018/19 wieder spannend. Davon sind zumindest der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Meistertrainer Felix Magath überzeugt. „Ich erwarte eine spannendere Saison, in der mehr Mannschaften dem FC Bayern den Titel streitig machen wollen“, sagt Matthäus in SPORT BILD.

„Vor allem Dortmund und Leipzig, die sich nun an die Doppelbelastung gewöhnt haben dürften, werden die Münchner angreifen. Sie wissen, dass bei Bayern ein Umbruch ansteht, vor allem mit dem Wechsel auf der Trainer-Position von Heynckes zu Kovac. Dieser Übergang könnte nicht so einfach werden. Zudem haben die Bundesligisten im Pokalfinale gesehen: Wer wie Frankfurt die Bayern beackert, kann durchaus gegen sie bestehen.“

Magath, der 2005 und 2006 mit dem FC Bayern Meister wurde und 2009 mit Wolfsburg erklärt in SPORT BILD: „Klar ist, dass es nur einen anderen Meister geben wird, wenn der FC Bayern ungewohnte Probleme hat. Das könnte in der nächsten Saison der Fall sein.“ Magath nennt zwei Gründe für seine These. Erstens: „Nach einem Turnier wie der WM in diesem Sommer besteht für andere Vereine Hoffnung. Man weiß nicht, wie und wann die Spieler der Bayern zurückkommen. Das könnte zum Vorteil für den Rest der Liga werden.“

Die Münchner stellen mit elf WM-Teilnehmern gemeinsam mit Juventus Turin und dem FC Chelsea die meisten Spieler beim Turnier in Russland.

Als zweiten Grund sieht Magath die Unruhe um Stürmer Robert Lewandowski, der auf einen Wechsel drängt, sowie von Thiago, Jerome Boateng und David Alaba, die sich Transfers vorstellen können. Magath: „Mit Lewandowski und einigen anderen Spielern scheint es in diesem Sommer eine besondere Problematik zu geben.“ Quelle: SPORT BILD