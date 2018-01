2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Aue

Am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 gewonnen.

Das erste Tor des Spiels schoss der Düsseldorfer Benito Raman in der 31. Minute. Der Ausgleich geschah durch ein Eigentor von Adam Bodzek in der 64. Spielminute. Rouwen Hennings brachte die Gastgeber in der 70. Minute erneut in Führung, indem er einen Elfmeter sicher verwandelte.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth 0:0, 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 2:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur