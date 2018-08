Trapp wechselt auf Leihbasis nach Frankfurt

Kevin Trapp kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück. Der deutsche Nationaltorwart erhält auf Leihbasis einen Vertrag bis zum Saisonende.

Kevin Trapp schließt sich nach drei Jahren bei Paris St. Germain wieder der Eintracht an. Der im saarländischen Merzig geborene Torhüter spielte zwischen 2012 und 2015 bei der SGE und absolvierte insgesamt 96 Pflichtspiele für die Hessen. Für die deutsche A-Nationalmannschaft lief der 1,89 Meter große Schlussmann drei Mal auf. Zudem gehörte er dem Aufgebot der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland an.

Hübner: "Zeigt die Wertigkeit des Klubs"

"Die aktuellen Knieprobleme von Frederik Rönnow haben uns zum Nachdenken veranlasst. Leider hatte sich unser Stammtorhüter in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen, die noch nicht ganz verheilt ist und ihm immer wieder zu schaffen macht. Wir glauben an seine Qualitäten und sind davon überzeugt, dass er in die Rolle als Nummer Eins hineinwachsen wird. Nun aber bot sich uns die Chance, mit Kevin einen Torhüter zu verpflichten, der nicht nur sofort spielbereit, sondern auch eine absolute Identifikationsfigur mit großem Führungspotential ist. Es zeigt die Wertigkeit unseres Klubs, dass sich ein aktueller Nationalspieler gegen andere Topklubs entscheidet und zu uns kommt", sagt Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner, der Trapp vor sechs Jahren vom 1. FC Kaiserslautern zur Eintracht holte.

Mit Trapp gelang direkt der Einzug in die UEFA Europa League. In diesem Wettbewerb wird der Saarländer nun wieder mit dem Team von Adi Hütter antreten dürfen. Kevin Trapp: "Als ich in Paris war, habe ich mich immer sehr gerne an die tolle Zeit in Frankfurt zurückerinnert. Die Europa League-Saison 2013/2014 war besonders, und natürlich möchte ich das nun wieder erleben. Der Kontakt zu den Klub-Verantwortlichen und vielen ehemaligen Mitspielern wie beispielsweise Marco Russ ist nie abgerissen, und ich habe mich im Mai sehr für die Eintracht gefreut, als sie den DFB-Pokal geholt hat. Für mich war es wichtig, in ein Umfeld zu kommen, in dem ich mich wohlfühlen und wo ich spielen kann. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei der Eintracht." Trapp erhält bei der Eintracht die Rückennummer 31 und könnte bereits am Samstag im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (15.30 Uhr in der Commerzbank-Arena) eingesetzt werden.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fussball AG