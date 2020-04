FC Bayern verlängert Vertrag mit Cheftrainer Flick

Der Fußball-Bundesligist FC Bayern München hat den Vertrag mit Cheftrainer Hansi Flick verlängert. Man habe sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2023 verständigt, teilte der Verein am Freitagnachmittag mit.

"Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt", sagte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Man sei der einzige deutsche Verein, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten sei.



"Dazu gefällt mir die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, seine menschlichen Qualitäten überzeugen, seine Empathie spricht für ihn. Der FC Bayern vertraut Hansi Flick und wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm auch in der Zukunft unsere Ziele erreichen werden", so Rummenigge weiter. "Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Trainer-Team und der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Gespräche mit Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić waren sehr gut und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt", sagte Flick zu seiner Vertragsverlängerung. Man habe zusammen die Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. "Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können", so der Bayern-Cheftrainer weiter. Flick hatte das Traineramt beim FC Bayern am 3. November 2019 übernommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur