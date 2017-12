Tournee-Auftakt nach Maß für deutsche „Adler“

Richard Freitag hat im gelben Leibchen des Gesamtweltcup-Führenden aus deutscher Sicht für einen gelungenen Start in die traditionelle Vierschanzentournee gesorgt. Vor 14.400 begeisterten Zuschauern segelte der Sachse auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf nach langem Warten wegen einer Windunterbrechung als letzter Teilnehmer der 67 Starter mit einer unglaublichen Lockerheit auf 130,5 m und siegte mit 148,1 Punkten vor dem Japaner Junshiro Kobayashi (133 m/142,1 Punkte) auf Platz zwei und Stefan Kraft (132,5/141,9) aus Österreich als Drittplatziertem. Dafür nahm Freitag einen Siegerscheck über 2.000 Euro in Empfang.

Bei bester Stimmung im Allgäu zeigte das deutsche Team eine geschlossen gute Vorstellung. Lokalmatador Karl Geiger (133,5/141,8) als Vierter, Stephan Leyhe (128,5/138,9) vom SC Willingen auf Rang acht und Markus Eisenbichler (128,0/137) als Zehnter sorgten mit drei weiteren Top Ten-Plätzen für die DSV-Skispringer nicht nur bei Bundestrainer Werner Schuster für beste Laune. Bei wechselnden Windbedingungen schafften auch Andreas Wellinger (14.), David Siegel (16.), Pius Paschke (30.), Constantin Schmid (44.), Andreas Wank (47.) und Martin Hamann (48.) die Qualifikation für den Auftakt-Wettkampf der Tournee in Oberstdorf. Damit stehen zehn von 13 deutschen „Adlern“ im Starterfeld der besten 50. Mit Tim Fuchs (52.), Moritz Baer (61.) und Felix Hofmann (65.) haben lediglich drei junge Springer aus der nationalen Gruppe den Sprung ins Hauptfeld verpasst. Stephan Leyhe (Foto) steigerte sich in Oberstdorf kontinuierlich. Nach 119 und 128 m im Training und den Plätzen 24 und 12 zeigte er seine Top-Leistung in der Quali. Im Auslauf dokumentierte er die Freude darüber durch ein strahlendes Lächeln. Danach verteilte der 25-jährige Schwalefelder eifrig Autogrammkarte an die Fans. Im K.o.-Springen morgen vor ausverkauftem Haus (ab 16.30 Uhr live im ERSTEN und auf EUROSPORT) bekommt es Stephan Leyhe im direkten Duell, das es nur bei der Vierschanzentournee gibt, mit dem Tschechen Vojtech Stursa zu tun. Die weiteren Duelle der deutschen Skispringer: Richard Freitag gegen Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada), Andreas Wellinger gegen Eetu Nousainen (Finnland), Karl Geiger gegen Andreas Wank, Markus Eisenbichler gegen Cestmir Kozisek (Tschechien), David Siegel gegen Gregor Schlierenzauer (Österreich), Pius Paschke gegen Anders Fannemel (Norwegen), Constantin Schmid gegen Peter Prevc (Slowenien) und Martin Hamann gegen Stefan Kraft (Österreich). Der Wettkampf morgen in Oberstdorf verspicht viel Spannung, auch in Bezug auf das Wetter. Es sind Regenfälle und Wind vorhergesagt. Ergebnisliste Qualifikation Oberstdorf 29.12.2017.pdf

Startliste Oberstdorf 30.12.2017.pdf Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 2. bis 4. Februar 2018 Mühlenkopfschanze

