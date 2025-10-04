Mercedes-Pilot George Russell startet in Singapur von der Pole

George Russell hat sich im Qualifying von Singapur die Pole Position gesichert, Max Verstappen startet als Zweiter. Das bestätigten F1-Fachmedien und die dts-Meldung am Nachmittag.

Mit zwei bärenstarken Runden im Q3 stellte Russell die Konkurrenz in den Schatten und holte die erste Startposition für Mercedes. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit Rang zwei begnügen, nachdem ihm im entscheidenden Versuch ein paar Hundertstel fehlten. Hinter dem Spitzenduo sortierte sich das Feld für den Nachtrennen-Klassiker ein, Details zu den weiteren Startplätzen folgten aus dem Parc Fermé.

Die Pole von Russell befeuert die Hoffnung der Silberpfeile auf ihren ersten Singapur-Sieg seit Jahren. Für Red Bull ist die Ausgangslage dennoch komfortabel, da der Long-Run am Freitag ordentlich aussah. Entscheidend wird sein, wie stark der Reifenabbau bei tropischen Bedingungen ausfällt – und ob ein späte Safety-Car-Phase, wie so oft in Marina Bay, die Strategien durcheinanderwirbelt.

Quelle: ExtremNews



