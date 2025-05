Formel 1: Norris gewinnt Sprint-Rennen in Miami nach Regen

Lando Norris hat das Sprint-Rennen beim Großen Preis von Miami nach Regen-Verspätung gewonnen. Der McLaren-Pilot ergatterte am Samstagmittag (Ortszeit) damit acht WM-Punkte. Sein Teamkollege Oscar-Piastri, der WM-Führende, wurde Zweiter und fuhr sieben Punkte ein, Rang drei ging an Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton - sechs Zähler für den Briten.

Dahinter fuhren Alex Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) und Oliver Bearman (Haas) in die Punkte. Max Verstappen (Red Bull) wurde wegen eines Boxenstopp-Vergehens gegen Kimi Antonelli (Mercedes) eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt.



Weiter geht es in Miami voraussichtlich um 16:30 Uhr (Ortszeit, 22:30 Uhr deutscher Zeit) mit dem Qualifying für das Rennen am Sonntag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur