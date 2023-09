1. Bundesliga: Leipzig gewinnt bei Union - Platz vier

Zum Abschluss des 3. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig bei Union Berlin mit 3:0 gewonnen und damit den vermasselten Saisonstart fast vergessen gemacht. Mit dem neuergatterten Rang vier spielt RB wieder an der Tabellenspitze mit, hinter dem neuen Spitzenreiter Bayer Leverkusen, den Bayern und dem VfB Stuttgart, Union Berlin ist jetzt hinter den Leipzigern auf Rang fünf.

Union brachte nach vorne nichts zu Stande, war aber wenigstens defensiv in der ersten Halbzeit noch ganz gut aufgestellt, erst im zweiten Durchgang ging es dann zur Sache: Leipzigs Xavi Simons eröffnete in der 51. Minute, und nachdem Unions Kevin Volland ab der 64. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde, gelang Benjamin Sesko ein Doppelschlag in der 85. und 87. Minute. Leipzig zeigte sich souverän und abgezockt, Union wirkt entzaubert, auch wenn die traditionell treuen Fans an der Alten Försterei bis zur letzten Minute zu den Eisernen hielten.

Frankfurt und Köln unentschieden



Im ersten Sonntagsspiel des dritten Bundesliga-Spieltags haben sich Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln 1:1 getrennt. Beide Mannschaften präsentierten sich von Beginn an spielfreudig, konnten zunächst aber kaum Torchancen herausarbeiten. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte war Frankfurt das aktivere Team, ein durch Florian Kainz in der 43. Minute verwandelter Elfmeter brachte aber die Gäste noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker und drängten auf den Ausgleich, gegen die eng stehenden Kölner fand die Eintracht aber lange kein Durchkommen. Erst in der 87. Minute klappte es dann doch noch mit dem Ausgleich durch Niels Nkounkou, zum Sieg reichte es aber nicht mehr.

Für Frankfurt geht es nach der Länderspielpause am 16. September in Bochum weiter, Köln ist am gleichen Tag gegen Hoffenheim gefordert.

Bayern gewinnen in Gladbach



Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Die Gäste aus München begannen dominant, die Hausherren standen tief und kompakt. Die Bayern verzeichneten zu Beginn deutlich mehr Ballbesitz und ließen den Ball zirkulieren. Den Fohlen gelang aus dem Spiel wenig, sie lauerten auf ruhende Bälle. Plötzlich kam alles anders, als es der bisherige Spielverlauf erwarten ließ: In der 30. Minute traf Ko Itakura per Kopf zur Führung für die Gastgeber. Die Gladbacher schienen vom Druck befreit und spielten immer mutiger auf, die Bayern hielten dagegen, unterlagen jedoch häufig in entscheidenden Zweikämpfen. In der 58. Minute traf Leroy Sané zum Ausgleich für die Bayern. Die Münchner steigerten den Druck nach dem Treffer nochmals deutlich und wurden schließlich belohnt: In der 87. Minute erhöhte Mathys Tel nach einer Ecke per Kopf für den FC Bayern München. Trotz des dritten Sieges in Folge stehen die Bayern am Samstagabend auf Platz zwei der Tabelle hinter Bayer Leverkusen. Am nächsten Spieltag trifft die Werkself aus Leverkusen in München auf das Team von Trainer Thomas Tuchel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur