1. Bundesliga: Union besiegt Hoffenheim - Bayern überrollen Werder

Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin mit 2:1 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen und bleibt damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Tabellenführer Bayern München überrollte Werder Bremen im Parallelspiel mit 5:0.

Die Eisernen erwischten vor heimischer Kulisse in Berlin den besseren Start durch ein frühes Tor von Tom Rothe in der 4. Minute, Hoffenheim wirkte unsortiert und offenbarte große Lücken in der Defensive. Nur wenige Momente später erhöhte Woo-Yeong Jeong in der 6. Minute für die Gastgeber. Auch im Anschluss blieb Union am Drücker, Hoffenheim fand kein probates Mittel, um die gut sortierte Abwehr der Berliner aus den Angeln zu heben.

Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die TSG deutlich robuster als zuvor und belohnte sich in der 67. Minute durch den Anschlusstreffer von Marius Blüter. Im Anschluss entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, in dessen Verlauf die Eisernen zunehmend an Boden verloren, den Gästen aus Hoffenheim gelang jedoch in der Offensive zu wenig, um den Ausgleich zu erzielen.

Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Heidenheim - Freiburg 0:3; Bochum - Kiel 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur