1. Bundesliga: Kombinationsstarkes Leipzig schlägt Heidenheim

Am zweiten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig zuhause gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen.

Die Sachsen hatten in Person von Baumgartner die frühe Führung in der fünften Minute auf dem Fuß, nach Heidenheimer Fehler im Aufbau grätschte der Österreicher das Leder aber knapp vorbei. Auf der Gegenseite hatte Honsak links im Strafraum in der achten Minute die Großchance, scheiterte aber an Gulacsi.



Die beiden Teams lieferten sich einen regelrechten Schlagabtausch: In der 13. Minute rettete erst Ramaj gegen Banzuzi, dann durfte auf der anderen Seite Honsak zentral abschließen und traf genau den Keeper. Doch trotz bester Chancen auf beiden Seiten stand es zur Pause torlos.



Kurz nach Wiederanpfiff änderte sich das: Baumgartner ließ in der 48. Minute nach einem langen Ball Gimber alt aussehen und knallte das Rund mit dem Außenrist aus spitzem Winkel in die Maschen. Der FCH tat sich in der Folge schwer, Torgefahr zu kreieren. Stattdessen hätte Baumgartner in der 65. Minute beinahe nachgelegt, lenkte eine Freistoßflanke aber nur an die Latte.



Die Werner-Elf schien einer höheren Führung eigentlich näher, als die Schmidt-Truppe dem Ausgleich, da prüfte Conteh in der 74. Minute Gulacsi und kam nicht am Torwart vorbei. Doch Romulo machte in der 78. Minute den Deckel drauf: Der Brasilianer traf nach Baku-Flanke sehenswert mit der Hacke.



Die Hausherren hatten in der Folge noch mehrere stark herausgespielte Chancen zum 3:0, ließen sie aber liegen, wie Diomande in der 90. Minute. Doch es reichte auch so zum Heimerfolg.



In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem die folgenden Ergebnisse: Bremen - Leverkusen 3:3, Stuttgart - Gladbach 1:0, Hoffenheim - Frankfurt 1:3.



Quelle: dts Nachrichtenagentur