F1: Verstappen sichert sich vierten Weltmeistertitel in Folge

Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist erneut Formel-1-Weltmeister. Beim Großen Preis von Las Vegas sicherte sich der Niederländer am Sonntag mit dem fünften Platz vorzeitig seinen vierten Titel in Folge. Gewinner des Rennens wurde George Russell (Mercedes), Zweiter dessen Teamkollege Lewis Hamilton und Dritter Carlos Sainz (Ferrari).

Schon vor dem Rennen war klar, dass Verstappen bei einem Ergebnis vor Lando Norris (McLaren) der Titel in den letzten beiden Rennen der Saison nicht mehr genommen werden kann. Im Rennverlauf hatte er dann zwar keine Chance gegen die Mercedes-Fahrer und auch den beiden Ferrari-Piloten musste er sich am Ende geschlagen geben, sein Titel geriet aber nie in Gefahr.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), Verstappen, Norris, Oscar Piastri (McLaren) und der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas). Yuki Tsunoda (Racing Bulls) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Sergio Pérez (Red Bull) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Das nächste Rennen findet in einer Woche in Katar statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur