Norris feiert Start-Ziel-Sieg bei F1-Nachtrennen in Singapur

McLaren-Pilot Lando Norris hat das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gewonnen. Der Brite fuhr am Sonntag vor Max Verstappen (Red-Bull) und seinem Teamkollegen Oscar Piastri über die Ziellinie. Für Norris, der bereits von der Pole-Position ins Rennen gegangen war, sprang am Sonntag ein Start-Ziel-Sieg heraus. Zwischendurch hatte er nach einem Fahrfehler zwar Probleme mit seinem Frontflügel, die sich aber nicht längerfristig auswirkten.

Da der WM-Führende Verstappen besser als in den vergangenen Rennen zurechtkam und sich direkt hinter Norris platzierte, kann Norris aber nur wenig Boden im Titelkampf gutmachen. Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) und Fernando Alonso (Aston Martin). Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Sergio Pérez (Red Bull) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in einer Woche in vier Wochen in Austin statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur