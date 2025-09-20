Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bundesliga-Auftakt ins Wochenende: Stuttgart und St. Pauli teilen die Punkte

Bundesliga-Auftakt ins Wochenende: Stuttgart und St. Pauli teilen die Punkte

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
Logo der Fußball-Bundesliga seit 2010

Am Bundesliga-Freitag trennten sich der VfB Stuttgart und der FC St. Pauli torlos, berichten kicker, Eurosport und LigaInsider. Damit startet der 4. Spieltag mit einer Punkteteilung.

Zum Auftakt des 4. Spieltags blieb es zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli bei einem 0:0. Die Partie in Stuttgart lieferte zwar Phasen mit Druck auf beiden Seiten, zählbare Abschlüsse führten jedoch nicht zum Erfolg. Die Live-Berichte von kicker und Eurosport sowie die Ergebnisübersicht von LigaInsider führen das Spiel als torloses Remis.

