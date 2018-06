Fußball-WM: Kroatien gewinnt gegen Nigeria

Bei der Fußball-WM in Russland hat Kroatien gegen Nigeria mit 2:0 gewonnen.

Der erste Treffer fiel in der 33. Minute durch Eigentor von Oghenekaro Etebo, der zweite per Elfmeter durch Luka Modric in der 71. Minute. Kroatien war aber auch jenseits der irregulären Treffer die klar stärkere Mannschaft - der Sieg verdient.



In der Tabelle sind die Kroaten damit in WM-Gruppe D auf Platz eins, es folgen punkt- und torgleich Argentinien und Island sowie auf dem letzten Platz Nigeria.

Quelle: dts Nachrichtenagentur