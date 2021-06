Die UEFA EURO 2020 startete schließlich am 11. Juni mit 24 Nationalmannschaften, die um den Sieg bei der 16. UEFA Europameisterschaft kämpfen. Für das Turnier, das aufgrund der weltweiten Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, wurde die Teilnehmerzahl reduziert und Einschränkungen auferlegt, aber der Kader auf 26 Spieler erweitert. Zumindest blieb es erhalten.

Das Fußball Turnier behielt den offiziellen Titel EURO 2020. Im Gegensatz zu früheren Turnieren wird es in 11 Ländern in ganz Europa als einmalige Veranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum des Turniers ausgetragen. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um über die Euro 2021 und Online Fussball Wetten auf dem Laufenden zu bleiben, von den Spielen bis zu den Austragungsorten.

Qualifikationsregeln für EURO 2020: So funktioniert es

Zwanzig Mannschaften erhalten über Qualifikationsgruppen Plätze in der Endrunde, und vier von ihnen gehen durch ein neues Play-off-System. Die Gastgeberstädte wurden per Zufallsprinzip ausgelost - aus sechs verschiedenen Listen mit Paaren von Städten, die auf sportlicher Stärke und geografischer Lage basieren.

Die qualifizierten Gastgeberländer der Fußball EM 2021 werden automatisch in die folgenden Gruppen eingeteilt. Sollten sich beide gepaarten Nationen qualifizieren, wird ausgelost, wer in der direkten Begegnung das Heimrecht hat.

Endgültige Städte, Stadien und Beschränkungen

Bilbao und Dublin konnten die Anwesenheit der Fans und Sportbet Liebhaber nicht garantieren und verloren daraufhin das Recht, an dem neu angesetzten Turnier teilzunehmen. Sevilla, 435 Meilen südlich, ersetzte Bilbao als Gastgeberstadt. Die Spiele in Dublin wurden zwischen St. Petersburg, wo drei Spiele der Gruppenphase ausgetragen werden, und Wembley, wo das ursprünglich für die irische Stadt geplante 1/8-Finalspiel stattfinden wird, aufgeteilt. Daraus ergaben sich 11 statt der ursprünglich geplanten 12 ausgerichtete Städte.

EM Qualifikation 2020

Die EM Qualifikation 2020 für EURO bleibt im Wesentlichen gleich: Es gibt nur 24 Finalisten. Und das, obwohl die europäische UEFA EURO 20202 Qualifying später als üblich begann - im März nach einem großen Turnier und nicht sofort im September, also im März 2019 und nicht im September 2018. Keines der Teams hat sich automatisch qualifiziert - insgesamt gibt es 12 Gastgeberländer.

Gruppenphase der Qualifikation

Die 55 Teams wurden in zehn Gruppen zu je fünf oder sechs Personen aufgeteilt. In vier der fünf Fünfergruppen ist eine Mannschaft vertreten, die sich für das Finale der UEFA Nations League qualifiziert hat. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe ziehen in das Finalturnier ein und belegen die ersten 20 Plätze, um Fußballwetten online zu machen.



Gruppe A: Italien - Olimpico, Rom;

Gruppe B: Russland - St. Petersburg Stadion; Dänemark - Parken Stadion, Kopenhagen;

Gruppe C: Niederlande - Johan Cruyff Arena, Amsterdam; Rumänien - National Arena, Bukarest;

Gruppe D: England - Wembley-Stadion, London; Schottland - Hampden Park, Glasgow;



Gruppe E: Spanien - San Mames Stadion, Bilbao; Republik Irland - Dublin Arena;

Gruppe F: Deutschland - Fußball Arena München, München; Ungarn - Ferenc Puskász Stadion, Budapest.

Play-Offs



Vier Teams qualifizieren sich. Die letzten vier Plätze bei der UEFA EURO werden in den Play-Offs der europäischen UEFA EURO 20202 Qualifiers vergeben, in denen die 16 Gruppensieger der UEFA Nations League ermittelt werden. Außerdem werden in jeder der vier Divisionen vier Gruppensieger ermittelt.

Jede Liga hat ihren eigenen Weg und wird zwei Halbfinale in einem Spiel und ein Finale in einem Spiel beinhalten. Der Gewinner eines jeden Weges erhält ein Ticket zur Fußball EM 2021.

Wenn sich der Sieger einer UEFA EURO League 2020 bereits über die europäische Qualifikation identifiziert hat, geht sein Platz an die nächste ranghöchste Mannschaft in ihrer Liga. Wenn eine Liga nicht vier Mannschaften für den Wettbewerb stellt, werden die verbleibenden Plätze an Mannschaften aus einer anderen Liga entsprechend der Gesamtwertung der UEFA Nations League vergeben.

----