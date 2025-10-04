2. Bundesliga: Drama am Freitag! Club siegt – Hertha bejubelt, Kiel holt Punkt

Bereits am Freitag gewann der 1. FC Nürnberg ein wildes Spiel bei Fortuna Düsseldorf mit 3:2, Paderborn siegte 2:1 in Braunschweig. Am Samstag setzte sich Hertha 2:1 gegen Preußen Münster durch, Kiel und Darmstadt trennten sich 1:1.

Das Samstag-Topspiel Dynamo Dresden – Karlsruher SC (20:30 Uhr) startet später; am Sonntag folgen u. a. Magdeburg – Elversberg, Bielefeld – Schalke und Fürth – Hannover. Offizielle Spieltagsseiten listen die Ansetzungen. Hertha holte den wichtigen Arbeitssieg im Olympiastadion, Kiel stoppte Tabellenführer Darmstadt mit einem Punkt. Nürnberg entlastete Trainer Miroslav Klose mit einem emotionalen Auswärtssieg, während Paderborn in Braunschweig abgezockt auftrat. Die offenen Partien entscheiden über die Spitze zum Abschluss des Wochenendes. Die bisherigen Endstände des 8. Spieltags: • Fortuna Düsseldorf – 1. FC Nürnberg 2:3 (Fr).

• Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 1:2 (Fr).

• Hertha BSC – Preußen Münster 2:1 (Sa).

• Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 1:1 (Sa). Quelle: ExtremNews

