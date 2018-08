2. Bundesliga: Kiel und Heidenheim trennen sich 1:1

Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim gespielt.

Die Gäste waren in der 15. Minute durch einen Treffer von Robert-Nesta Glatzel nach einem Konter zunächst in Führung gegangen. Fünf Minuten später folgte aber die schnelle Antwort der Kieler: Der Koreaner Lee Jae-sung traf zum Ausgleich. Im Anschluss agierten die Hausherren weiter offensiv, Heidenheim setzte unterdessen auf Konter. Kurz nach dem Seitenwechsel musste der Kieler Verteidiger Johannes van den Bergh nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Die Gäste waren daraufhin aufgrund ihrer Überzahl aktiver, konnten den Vorteil aber nicht in Tore umwandeln. Am dritten Spieltag trifft Kiel in zwei Wochen auf Regensburg, Heidenheim spielt in Dresden.

In der Parallel-Begegnungen trennten sich am Sonntag Erzgebirge Aue und der 1. FC Magdeburg torlos.

HSV gewinnt in Sandhausen



Am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 3:0 beim SV Sandhausen gewonnen. Die Gäste hatten in den ersten Minuten zunächst Probleme im Spielaufbau. In der 7. Minute konnte der Bundesliga-Absteiger dank eines Fehlers von Sandhausens Keeper Marcel Schuhen dennoch früh in Führung gehen: Dieser hatte einen Fehlpass auf den Hamburger Khaled Narey gespielt, der Schuhen aus spitzem Winkel tunnelte. Der Führungstreffer sorgte für mehr Sicherheit im Spiel der Hamburger, die Gastgeber kamen allerdings auch immer wieder zu Chancen. In der 30. Minute legten die Gäste nach: Nach einem Freistoß traf Rick van Drongelen per Kopf. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hanseaten konzentriert. In der 59. Minute sorgte schließlich Narey mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Vorausgegangen war erneut ein katastrophales Zuspiel von Schuhen. Durch den Sieg verlassen die Hamburger den Tabellenkeller, Sandhausen steht noch ohne Punkte auf dem letzten Platz.



Am dritten Spieltag trifft der HSV in zwei Wochen auf Bielefeld, Sandhausen spielt in Bochum.

Quelle: dts Nachrichtenagentur