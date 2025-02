3. Liga: Hansa - Köln Wollitz hat ein "Näschen"

Wildes Aufstiegsrennen, Dresden unter Druck: Während Tabellenführer Cottbus seinen Joker Maximilian Krauss beim 2:1-Sieg gegen Wiesbaden feiert, patzt Dynamo bei der Reserve des VfB Stuttgart mit 1:2. "Wir waren nicht gut genug, um drei Punkte mitzunehmen", lautet das ernüchternde Fazit von Dynamo-Trainer Thomas Stamm, der dem VfB den ersten Sieg seit November 2024 beschert. Niklas Hauptmann kritisiert die Zweikampfstärke: "Das war unsauber von uns. Wir verlieren die entscheidenden Zweikämpfe."

Spitzenreiter Cottbus baut die Führung auf 3 Punkte aus. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat erneut "ein Näschen", weil er Maxi Krauss erst einwechselt: "Ich weiß nicht, wie oft wir das schon mit Krauss gemacht haben. Ich habe ihm gesagt: Immer, wenn du ein Tor brauchst, dann bringe ich ihn von der Bank. Es funktioniert. Wechselspieler haben bei mir die höchste Bedeutung. Damit kannst du in einem Spiel so viel verändern." Indes muss Cottbus für die 2. Liga beim Stadion "nachrüsten". Sebastian Lemke, Präsident Cottbus, über die Prüfung der DFL, ob das Stadion für die 2. Bundesliga tauglich sei: "Das Urteil war eindeutig, dass es im jetzigen Ist-Zustand mehrere Gründe gibt, warum dieses Stadion keine Lizenz bekommen wird für die 2. Liga." Anders sieht´s sportlich aus!

Auch Verfolger Saarbrücken wird zum Nutznießer der Dresdner Niederlage und klopft an die direkten Aufstiegsränge an: Durch den 2:1-Sieg im Südwest-Derby gegen Mannheim schließt der FCS um einen Punkt Rückstand auf Dresden auf. Winterneuzugang Stefan Feiertag macht seinem Namen bei seinem Startelfdebüt alle Ehre - er trifft in der 1. Minute und führt Saarbrücken mit seinem Doppelpack zum Derbysieg: "Ich bin überwältigt, was da heute los war. Es war traumhaft, so zu starten und zu gewinnen."

Ein anderer Verfolger, der FC Ingolstadt, bleibt im 7. Spiel ungeschlagen, kommt aber über ein 1:1 im Derby beim TSV 1860 München nicht hinaus. FCI-Trainerin Sabrina Wittmann ärgert sich "über die vielen Fehler" und eine wilde Schlussphase "wie bei einem A-Jugendspiel". Sechzig-Trainer Patrick Glöckner bleibt auch im 3. Spiel als Löwen-Coach ungeschlagen, holt immerhin 2 Punkte im Grünwalder: "Wir hatten die besseren Chancen und waren spieldominant. Das war über 90 Minuten der beste Auftritt von uns." Nächsten Sonntag - ab 19 Uhr live und exklusiv - geht´s zu Wackel-Dynamo.

TSV 1860 München - FC Ingolstadt 1:1

Auf die individuelle Qualität kann sich Ingolstadt während seiner Serie von nun 7 ungeschlagenen Spielen weiter verlassen. Beim 1:1 in München braucht Toptorjäger Sebastian Grönning als Joker ganze 8 Minuten, um mit seinem 14. Saisontreffer zu erzielen. Auch die Löwen können die Aufbruchstimmung unterfüttern: Unter Neu-Trainer Patrick Glöckner bleiben die Löwen im 3. Spiel ungeschlagen, die Sechzger sind mit dem Aufstiegsaspiranten auf Augenhöhe, in der Tabelle aber nur Vierzehnter.

Patrick Glöckner, Trainer 1860 München, sieht die Löwen unter seiner Leitung heimstark. 2 Punkte holte er in Giesing in 2 Spielen: "Wir hatten die besseren Chancen und waren spieldominant. Ich bin froh über den Auftritt. Das war über 90 Minuten der beste Auftritt von uns. Darauf lässt sich super aufbauen. Wir sind hier zuhause. Das ist unser Stadion! Wir haben nun 2 Spiele hier gespielt und haben keines verloren. Dickson Abiama hatte 2, 3 starke Abschlüsse. Man sieht seine Megaqualität. Er wird uns noch viel Freude bereiten. Wir sind immer noch knallhart im Abstiegsstrudel. Nun folgt ein Bombenspiel in Dresden." Der Link zum Interview:

Dickson Abiama, Neuzugang bei 1860 München, feiert sein Debüt für die Löwen: "Wir hätten gewinnen können. Wir haben zu schnell das 1:1 nach unserer Führung bekommen. Von mir muss mehr kommen. Ich muss noch zielstrebiger sein, mehr Abschlüsse schaffen. Die Fans sind sehr laut, top!" Der Link zum Interview:

Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt, ärgern die vielen Fehler: "Zum Ende war es ein offener Schlagabtausch, wie bei einem A-Jugend-Spiel. Da war wenig Kontrolle bei beiden Mannschaften. Wir waren im letzten Drittel sehr schlampig. Normalerweise hält Pelle Boevink den Ball beim 0:1 natürlich. Ich will da kein großes Thema draus machen. Joker Sebastian Grönning hatte keinen Disput mit mir. Wenn wir ihn brauchen, ist er für uns da." Der Link zum Interview:

FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden 2:1

Nach einer durchwachsenen Anfangsphase zeigen die Cottbusser eine Reaktion und gehen durch den starken Tolcay Cigerci noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel gleicht Wiesbaden durch den Mann der letzten Wochen aus: Thijmen Goppel steht nun bei 3 Toren und 3 Vorlagen aus 3 Spielen. Die Gastgeber schlagen durch Joker Maximilian Krauss aber noch einmal zurück und retten die 2:1-Führung über die Zeit. Energie kann sich der Tabellenspitze um 3 Punkte auf Verfolger Dresden absetzen. Mit 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz verliert Wehen auf Platz 8 vorerst den Anschluss an die Aufstiegsränge.

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Das liegt aber auch am Gegner, die machen das gut. Für uns ist der Platz viel zu stumpf. Wir können nicht schnell spielen und sie haben die Positionen gut besetzt."

... über sein gutes 'Näschen' für Joker Krauss: "Ich weiß nicht, wie oft wir das schon mit Krauss gemacht haben. Ich habe ihm gesagt: Immer, wenn du ein Tor brauchst, dann bringe ich ihn von der Bank. Es funktioniert. Wechselspieler haben bei mir die höchste Bedeutung. Damit kannst du in einem Spiel so viel verändern."

Maximilian Krauss, Matchwinner für Cottbus: "Es war sehr schön. Das war ein extrem wichtiger, aber auch sehr nervenaufreibender und schwieriger Sieg. Das sind die Siege, die so schwierig zu holen sind in dieser Liga. Dementsprechend ist das enorm wichtig."

... darüber, was es aussagt, dass man den Vorsprung auf Dresden ausbauen konnte: "Dass wir noch einen Punkt zum Klassenerhalt brauchen. Es ist schön, wenn der Konkurrent oben auch mal Punkte liegen lässt. Das wissen wir zu schätzen, weil wir natürlich so lange wie möglich oben bleiben wollen. Gegen Verl müssen wir nächste Woche aber wieder ans Maximum kommen."

Sebastian Lemke, Präsident Cottbus, über die Prüfung der DFL, ob das Stadion für die 2. Bundesliga tauglich wäre: "Das Urteil war eindeutig, dass es im jetzigen Ist-Zustand mehrere Gründe gibt, warum dieses Stadion keine Lizenz bekommen wird für die 2. Liga. Die größten Punkte sind das Flutlicht. Da haben wir Probleme, das ist in die Jahre gekommen. Die Ecken sind nicht überdacht. Es gibt ein paar andere Stellen wie die Auswechselbänke und die Medienanschlüsse. Es wäre einiges zu machen, um dieses Stadion für die 2. Liga tauglich zu machen."

... über die realistische Möglichkeit, die Lizenz bis Mitte August zu bekommen: "Zeitlich haben wir schon oft bewiesen, dass wir vieles möglich machen können. Finanziell ist das ein anderes Thema. Hier muss einiges gemacht werden. Das ist nicht nur Sache des Vereins, sondern auch der Stadt und des Landes. Da sind alle gefordert, ob man in Brandenburg einen Zweitligisten haben möchte."

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Cottbus ist zurecht Spitzenreiter. Wir haben heute bei einem wirklich guten Gegner ein hervorragendes - ein ordentliches - Auswärtsspiel gemacht. Wir haben uns nur leider nicht belohnt, in der gegnerischen Box noch effektiver und zielstrebiger zu sein, um einen Punkt mitzunehmen."

1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim 2:1

Im Südwest-Derby ist der Gastgeber direkt hellwach. Winter-Neuzugang Stefan Feiertag bejubelt seinen Blitztreffer nach 37 Sekunden und stellt nur 5 Minuten nach seiner Torpremiere auf 2:0. In einer hitzigen Partie, in der es in Hälfte 1 insgesamt 6 Gelbe Karten hagelt, findet der Waldhof zunächst keinen Zugriff. Kurz vor der profitieren die Gäste von einer Fehlentscheidung: Der Ball prallt im Strafraum an den Rücken von FCS-Verteidiger Calogero Rizzuto, Schiedsrichter Michael Bacher entscheidet fälschlicherweise auf Handelfmeter. Der Mannheimer Anschlusstreffer zeigt aber keine Wirkung. Saarbrücken verkürzt den Rückstand auf Platz 2 um einen Punkt und behauptet den Relegationsplatz um vorerst 4 Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Mannheim rutscht nach 9 sieglosen Spielen in Serie auf Platz 16 ab und kann am Sonntag sogar auf den vorletzten Platz durchgereicht werden.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken, über das knappe Ergebnis trotz der hohen Dominanz: "Wir haben es nicht geschafft, nochmal nachzulegen. Wenn wir in der 1. Halbzeit mit dem Lattentreffer das 3:0 machen, ist das Ding komplett erledigt. Wir hatten auch in der ausgeglichenen 2. Hälfte mehr Anteile auf unserer Seite. Wir müssen eigentlich das 3:1 machen. Dann war es bis zum Schlusspfiff sehr spannend. So ist es schön für die Fans, dann können sie ein bisschen mehr feiern."

Stefan Feiertag, der bei seinem Startelfdebüt für Saarbrücken mit einem Doppelpack das Spiel entscheidet: "Es ist unbeschreiblich. Ich habe keine Worte dafür. So einen Einstand habe ich mir nicht erträumen können. Es ist perfekt, wie es gelaufen ist, ich bin überglücklich."

... über die Entscheidung, aus Lodz (Polen) nach Saarbrücken zu wechseln: "Es hat sich jetzt schon gelohnt, hierher zu wechseln. Mit dem Spiel war es unglaublich. Sowas gibt es in Polen nicht und ist auch in Österreich schwer. Ich bin überwältigt, was da heute los war. Es war traumhaft, so zu starten und zu gewinnen."

Bernhard Trares, Trainer Mannheim: "Es ist nicht zu erklären. In den ersten 10 Minuten verlieren wir das Spiel, danach war es eine ausgeglichene Partie. Es ist schade, weil wir gut drauf waren. Wir waren fokussiert. Aber du musst vom Start weg bereit sein und nicht erst nach 15 Minuten. (...) Du bereitest dich die ganze Woche vor, trainierst fantastisch und machst viel Zweikampf-Training, dass du für so ein Derby vorbereitet bist. Dann bist du nicht richtig bereit, das war schade."

VfB Stuttgart II - Dynamo Dresden 2:1

Nur 1 Sieg aus 4 Spielen: Für Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden läuft es 2025 noch gar nicht rund. Beim abstiegsbedrohten Aufsteiger VfB Stuttgart II setzt es eine 0:2-Niederlage. Nach den emotionalen Derbys gegen Aue und Cottbus fehlt Dynamo die Durchschlagskraft. Erst in Überzahl steigt der Druck der Dresdner, der Elfmetertreffer von Stefan Kutschke kommt zu spät: Für den VfB ist es der erste Sieg seit 30.11.2024.

Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden, ist nach dem 1:2 gegen Stuttgart richtig angefressen: "Der Gegner war effizienter als wir. Wenn wir die Zweikämpfe wie vor dem 0:1 führen, dann ist das einfach zu wenig. Vor dem 0:2 war der Rückpass eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Die Chancenverwertung war auch ein Problem. Wir waren nicht gut genug, um drei Punkte mitzunehmen. In Sachen Kompaktheit müssen wir das deutlich besser machen."

Niklas Hauptmann, Dynamo Dresden, fehlt die Zweikampfstärke: "Das war unsauber von uns. Wir verlieren die entscheidenden Zweikämpfe. Das war insgesamt nicht gut genug. Wir mussten über andere Attribute als unseren spielerischen Ansatz kommen. Das ist uns nicht gelungen. Das haben wir in der 1. Halbzeit verloren. Es geht um die Intensität von der 1. Minute!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3dtUWFnaUxySTFmeGdMZWNsaHZ1VC80NVhTTmFFZDI5WEs5NkVQQWwrRT0=

Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart II, freut der 1. Sieg seit Ende November: "Wir haben eine brutale Energieleistung gesehen. Die Rote Karte gegen uns war extrem dämlich und unnötig. Man muss vielleicht auch nicht zwingend Rot zeigen. Bis dahin gab es keine Chance gegen uns. Danach mussten wir leiden. Unter dem Strich hatte Dynamo am Ende viele Bälle in die Box gespielt. Da haben wir super dagegengehalten, das zeugt von einer Topleistung! Laurin Ulrich darf gern so weitermachen."

Rot-Weiss Essen - SpVgg Unterhaching 1:1

Lang schnuppert die SpVgg Unterhaching am 1. Sieg seit dem Hinspielerfolg gegen RW Essen. Doch das Wettschießen in der 2. Halbzeit gegen den neu installierten Keeper Kai Eisele endet für die Essener mit dem späten Ausgleich. Nach 2 Siegen in Serie bedeutet das 1:1-Remis gegen Haching für RWE dennoch einen Rückschlag im Abstiegskampf.

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, kann die schwache Startphase nicht begreifen: "Das war ein gewonnener Punkt. Bevor wir die Druckphase starten, kann es auch 0:2 stehen. Wir hatten einen unfassbar schlechten Einstieg, waren reaktionslangsam. Wir mussten lange suchen, um einen Schlüssel für das Spiel zu finden. Die letzte halbe Stunde hat eindeutig für uns gesprochen. Wie besetzen wir den Strafraum? Da geht uns der klare Mittelstürmer ab."

Tobias Kraulich, Rot-Weiss Essen, ärgert sich nach 38 Toschüssen auf das Hachinger Tor: "Die Energie, die wir in der 2. Halbzeit mit unseren Fans auf den Platz gebracht haben, ist das Positive. Wir müssen das Spiel gewinnen, haben leider den Anfang verschlafen. Keiner wollte Haching am Anfang unterschätzen."

Heiko Herrlich, Trainer SpVgg Unterhaching, holt den 1. Punkt seit seiner Rückkehr: "Wir hatten kräftemäßig in der 2. Halbzeit ein Riesenproblem. Der eine oder andere hat in der Pause schon gewunken, dass er am Limit ist. Zuvor hatten wir überzeugt, müssen aber 3 bis 4 Tore machen. Der bedingungslose Fight hat mir gefallen. Leider gelingt es uns aktuell nicht, aus dem Spiel heraus ein Tor zu machen. Kai Eisele hat seine Sache sehr gut gemacht. Er war der Fels in der Brandung! Unsere Entwicklung zeigt nach oben."

Heiko Herrlich, Trainer SpVgg Unterhaching, erläutert vor dem Spiel den Torwartwechsel. Kai Eisele ersetzt Konstantin Heide bei der SpVgg: "Man muss manchmal einen jungen Spieler schützen und der Mannschaft die Alibis nehmen. Konstantin Heide hat zwar Fehler gemacht, aber sehr gute Spiele gezeigt. Wir wollten nun hinten mit Kai Eisele Erfahrung reinbringen und ihm eine faire Chance geben. Das bedeutet aber nicht, dass wir bis Saisonende so weiterspielen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTliS2Rja2RoM0dkbjhueUdKWWlMbm13VHpJUXhBc0NSU05ieitlZ3BSWT0=

Kai Eisele, neu im Tor bei der SpVgg Unterhaching, sieht 38 gegnerische Torschüsse auf seinen Kasten zukommen: "Ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir hätten in der 1. Halbzeit die Führung um ein, zwei Tore erhöhen müssen. Mit einem Punkt kommen wir nicht groß vom Fleck. Ich bin seit 7 Monaten immer da, habe halt nur nicht gespielt. Ich habe einfach ein bisschen mehr Erfahrung in meinem Alter und bin froh, wenn ich das einbringen kann."

Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen 1:1

In Aue verpasst Trainer Jens Härtel auch in seinem 4. Spiel als Erzgebirge-Trainer den 1. Sieg. Doch kurz vor Schluss sichern sich die Auer noch das 2. Remis. Aufsteiger Aachen reicht ein früher Standardtreffer nicht, um den Dreier festzumachen. Der Grund ist ein Bekannter: gute Konterchancen lässt Aachen regelmäßig liegen.

Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue, sieht einen Schritt nach vorn: "Unterm Strich ist der Punkt mehr als verdient. Wir hatten allein in den ersten 7 Minuten drei klare Chancen. Die 1. Halbzeit war richtig gut. Das hat Kraft gekostet, wir haben aber weiter gedrückt. 100 Prozent zufrieden kann ich aber nicht sein. Wenn du nach der 1. Ecke das Gegentor kriegst, macht das was mit deinem Kopf. Es ist bei uns eine kleine Entwicklung zu sehen."

Mika Clausen, Erzgebirge Aue, rettet Aue mit dem 1:1: "Ich war krank und wieder raus und diese Saison war nicht gut bei mir. Das Tor hat sich super angefühlt! Wir müssen durch diese Phase durch, die gab es auch schon in der Hinrunde."

Heiner Backhaus, Trainer Alemannia Aachen, begegnet wieder dem Chancenwucher: "Wir hätten zurückliegen müssen. Da hat Aue ein Feuerwerk abgebrannt. Nach unserem 1:0 hat unser Team wieder massenhaft Chancen liegenlassen. Das ist unser altes Thema. Unser Spiel gegen den Ball steht und fällt mit dem Energielevel der Jungs. Wenn wir das alle können würden, wären wir nicht in Aachen. Wer zielt, der trifft. Wir haben nicht gezielt. Wir haben noch eine Pirouette gedreht."

Lukas Scepanik, Alemannia Aachen, ärgert das 12. Remis der Saison: "Wenn man bis zu 89. Minute führt in Aue, dann fühlt sich das Remis zum Ende hin natürlich ärgerlich an. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier als Aufsteiger hinfahren. Wir müssen uns für den Punkt also nicht schämen. Insgesamt war das Unentschieden verdient. Wir sind sicher kein Kellerkind. Wir machen das sehr, sehr gut."

