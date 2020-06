Werder Bremen verpflichtet Johan Mina - Ecuadorianischer Junioren-Nationalspieler kommt an den Osterdeich

Der SV Werder Bremen hat für die neue Spielzeit einen Perspektivspieler für die Profimannschaft unter Vertrag genommen. Der 18-jährige Johan Mina (*15.05.2002) wechselt von CS Emelec an den Osterdeich.

"Wir sind froh, dass wir Johan von einem Wechsel nach Bremen überzeugen konnten. Johan ist ein offensiver Mittelfeldspieler, ein Spielmacher mit Abschlussqualitäten. Bei der Südamerikameisterschaft der U17, bei der er Torschützenkönig wurde, und bei der U17-Weltmeisterschaft hat er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Zudem war er einer der jüngsten Spieler, die für die Olympiaqualifikation mit der U23 von Ecuador nominiert worden war. Wir werden ihm aber nach seinem Wechsel nach Deutschland ausreichend Zeit geben, sich hier zu akklimatisieren und sich an den europäischen Fußball zu gewöhnen", erklärt Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen. Werder setzte sich bei der Verpflichtung gegen weitere europäische Clubs durch, die ebenfalls großes Interesse an dem Talent hatten.

Da er sich mit seinem bisherigen Verein hinsichtlich seiner Zukunft nicht einigen konnte, hat Johan Mina Ende 2018 sein letztes Pflichtspiel für Emelec absolviert. "Seitdem hatte er in den Nationalteams Spielpraxis sammeln können und ansonsten nur trainiert. Aufgrund der Corona-Krise wird er voraussichtlich im Juli nach Bremen kommen können", so Baumann weiter.

Der 18-jährige Neuzugang der Grün-Weißen blickt voller Vorfreude auf seine Zeit am Osterdeich. "Ich habe mich sehr bewusst für Werder Bremen entschieden, weil Werder ein guter Club ist, der in der Vergangenheit bereits gezeigt hat, dass er für Spieler aus Südamerika ein guter Start in den europäischen Fußball ist. Ich werde sicherlich eine gewisse Anlaufzeit brauchen, freue mich aber riesig auf die neue Aufgabe."

Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)