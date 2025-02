"Da wächst was zusammen" - DBB-Team löst EM-Ticket

Ohne die NBA-Stars, aber dafür mit 10 Euroleague-Stars im Aufgebot demonstriert Weltmeister Deutschland seine große Qualität und löst das Ticket für die FIBA EuroBasket 2025. Beim letzten Qualifikationsspiel macht sich die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú gegen Bulgarien das Leben schwerer als es notwendig gewesen wäre. In der ersten Halbzeit werden die deutschen Fans in Bamberg Zeuge einer echten Machtdemonstration, in der das DBB-Team bereits mit 62:35 führt.

In der 2. Halbzeit kommen die Gäste nochmal ran, aber den Sieg lässt sich der Favorit nicht mehr aus den Händen nehmen. Damit feiert Deutschland mit 4 Siegen aus 6 Spielen den Gruppensieg vor Montenegro, Schweden und Bulgarien. "Es ist eine Lernkurve da, auch wenn diese im 3. Viertel aufgehört hat. Wir sind auf einem guten Weg und verstehen das System immer besser. Da wächst was zusammen", analysiert Johannes Thiemann.

Gegen Bulgarien kommen alle 12 deutsche Akteure zum Einsatz, jeder punktet. "Ich mag es alle spielen zu lassen. Mir gefällt die Intensität. Das Team ist das Wichtigste. Wir haben immer offene Positionen, um die es zu kämpfen gilt", erklärt der Bundestrainer diese Entscheidung. Diese Positionen werden im Sommer auch die NBA-Stars wie z.B. Dennis Schröder oder Franz Wagner in Anspruch nehmen wollen. Alle Spiele der FIBA EuroBasket gibt es ab dem 27. August live bei MagentaSport zu sehen.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen der Qualifikation zur FIBA EuroBasket 2025. Alle Spiele der FIBA EuroBasket 2025 ab dem 27.August live bei MagentaSport. In der Euroleague geht es am Donnerstag weitermit deutscher Beteiligung. Der FC Bayern München ist zu Gast bei Paris Basketball - ab 20.15 Uhr live.

Deutschland - Bulgarien 96:85

Mit einer Machtdemonstration in der 1. Halbzeit und einer Zitterpartie in Hälfte 2 sichert sich Deutschland nicht nur das Ticket für die FIBA EuroBasket 2025 im August, sondern auch den Gruppensieg in der Qualifikation. Mit 4 Siegen aus 6 Spielen steht man vor Montenegro, Schweden und Bulgarien. Alle 12 deutschen Akteure kamen zum Einsatz und erzielten bereits zur Halbzeit jeweils mindestens einen Punkt.

Nach einem frühen Rückstand läuft das DBB-Team heiß. Die Weltmeister Voigtmann und Theis drehen die Partie innerhalb von Sekunden. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wko2UGtEcnZNbjdHQ2ZqTExkZm1LUDh6SVk3cktvVWpMWUtvQWdxV05lcz0=

Tibor Pleiß zaubert. Erst als Vorbereiter, dann als Vollstrecker. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGNzRHFuMitZUFY3eWQzRzlQREQybVFQcjI3MWgxcEVNQmFCdEcvYkJ5Yz0=

Isaac Bonga mit dick eingebundener Hand. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RU9WZ0UxQnVmSTh0c1VoWDltT3cxaUYvTWRWMzJHK0VmRFRhMlozcGVJbz0=

Álex Mumbrú, Bundestrainer: "Wir haben eine tolle 1. Halbzeit mit sehr gutem Basketball gespielt und 62 Punkte erzielt. In der 2. Halbzeit haben sie sich defensiv gesteigert und wir haben einige leichte Fehler gemacht. Wir waren nicht mehr so griffig wie in der 1. Halbzeit." Alle 12 Spieler kamen zum Einsatz. "Ich mag es alle spielen zu lassen. Mir gefällt die Intensität. Das Team ist das Wichtigste. Wir haben immer offene Positionen, um die es zu kämpfen gilt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmZ5R3BQeWhmQytMNlJTRlYxaXI0eWVDL1hFenJBbjQ3aWNCYVFsRnhTcz0=

Johannes Thiemann, Nationalspieler: "Es macht immer total viel Spaß mit den Jungs. Es ist eine Lernkurve da, auch wenn diese im 3. Viertel aufgehört hat. Wir sind auf einem guten Weg und verstehen das System immer besser. Da wächst was zusammen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXFqbGp1LzZlOG15ZXVyMXRxMGoycXZDTGR0Sy9GVmNxZmxpazREaXV0QT0=

Tibor Pleiß, Nationalspieler: "In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut den Ball bewegt und waren aggressiv. In der 2. Hälfte haben wir uns nicht so viel bewegt. Mit Bewegung wäre da einiges mehr möglich gewesen. In der Verteidigung haben wir viele Layups zugelassen, Rebound, was etwas unangenehm war. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht." Über das Ziel bei der EuroBasket dabei zu sein. "Für mich war es das erste Ziel zurückzukommen ins deutsche Trikot. Dann jetzt die Fenster zu spielen, meinem Team zu helfen die Qualifikation zu schaffen. Wie es weitergeht, werde ich von der Gesundheit abhängig machen. Ich bin noch ein Jungspund. Es ist alles offen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NmNPM29pSWtOR1JER0E3UWp0RCt4YU5peldTZlFnaWd0eTJYTFNiSHUzTT0=

Daniel Theis, Nationalspieler, vor der Partie über seine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte Bamberg: "Es sind schöne Erinnerungen jedes Mal, wenn ich hier in die Halle komme. Es waren erfolgreiche 3 Jahre. Es ist ein schöner Kreis, der sich schließt." Über seinen Wechsel zur AS Monaco:"Ich möchte sehr physisch spielen und das ist im europäischen Basketball mehr erlaubt. Es wird nicht eine so große Umstellung, da ich jeden Sommer Nationalmannschaft gespielt habe und mich ziemlich wohl fühle mit dem Basketball. Ich glaube nicht, dass ich viel Zeit brauche mich daran zu gewöhnen. Es ist Basketball, viele Systeme sind gleich." Über mögliche Erfolge bei der EuroBasket: "Wir haben den Kern noch zusammen. Hoffentlich bleiben alle gesund und fit, dann können wir im Sommer bei der EM wieder angreifen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkFmOW5VQVVueFk2REw3Rmp3Z1IyaTQvNXQxZVpDeUJKbmlOV0IzTDBLMD0=

Mittwoch, 27.02.2025

EuroLeague

ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunas

ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - AS Monaco, Paris Basketball - FC Bayern München

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

Ab 20.45 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Fenerbahce Istanbul

Freitag, 28.02.:

ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - ALBA Berlin

ab 19.45 Uhr: Virtus Segafredo Bologna - Olympiakos Piräus

ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Baskonia Vitoria Gasteiz

ab 20.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne Lyon - Panathinaikos Athen

Quelle: MagentaSport (ots)