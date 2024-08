Olympia: Deutsche Goldhoffnungen beim Reiten und Zehnkampf

Am zweiten Samstag der Olympischen Sommerspiele in Paris dürfen sich die deutschen Athleten in gleich mehreren Wettbewerben Hoffnungen auf Gold machen.

Allen voran die Dressurreiter gehen als klare Favoriten in den Mannschaftswettbewerb am Schloss Versailles. Jessica von Bredow-Werndl, Isabell Werth und Frederic Wandres konnten bereits in der Qualifikation ein Ausrufezeichen setzen. Für Werth könnte es historisch werden: Bei einem Sieg wäre sie die erfolgreichste deutsche Olympionikin der Geschichte.



Ebenfalls am Vormittag kämpft Ruderer Oliver Zeidler im Einer um eine Medaille. Der Weltmeister hatte schon im Halbfinale einen olympischen Rekord hingelegt. Noch nicht um Edelmetall, aber um den Einzug ins Halbfinale geht es am Abend für die Fußballerinnen gegen Kanada.



Im Stade de France wird dann im Zehnkampf der "König der Athleten" gesucht. Olympia-Debütant Leo Neugebauer liegt nach dem ersten Wettkampftag vorn. Mit einer Saisonbestleistung über 400 Meter untermauerte Neugebauer am Freitagabend noch einmal seine Goldambitionen. Quelle: dts Nachrichtenagentur