2. Bundesliga: Braunschweig schlägt HSV - Remis in Fürth

In der 2. Bundesliga hat am Freitagabend Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV mit 4:2 gewonnen, während sich in der parallel laufenden Partie Greuther Fürth und der 1. FC Köln mit 1:1 trennten.

Die Gäste aus Braunschweig setzten sich in Hamburg mit einer deutlichen Offensivleistung durch. Bereits in der 40. Minute brachte Léon Bell Bell die Führung für Braunschweig, bevor ein unglückliches Eigentor von Silvan Hefti in der 41. Minute den Rückstand weiter ausbaute.

Kurz vor der Halbzeitpause fielen dann weitere Treffer: In der 84. Minute traf Julian Baas per präzisem Rechtsfußschuss, und in der darauffolgenden Phase erhöhte Rayan Philippe in der 86. Minute den Vorsprung. Demgegenüber blieb der HSV nicht untätig. In der 74. Minute verkürzte Davie Selke per Kopfball den Rückstand, bevor in der 6. Minute der Nachspielzeit Davie Selke erneut traf. Trotz des späten Trefferwillens der Hausherren blieb das Ergebnis letztlich zugunsten der Blau-Gelben.



Im zweiten Spiel trafen Aufstiegsaspirant und Abstiegsbittere aufeinander. Fürth ging in der 12. Minute durch ein anschlussstarkes Tor von Noel Futkeu in Führung. Die Kölner setzten jedoch zur Halbzeit einen Konter, als Luca Waldschmidt per Foulelfmeter in der 45. Minute eiskalt ins linke Eck verwandelte, sodass beide Teams am Ende einen Punkt mitnahmen. Trotz zahlreicher Chancen in den letzten Spielminuten blieb der Ausgleich der Rheinländer der entscheidende Treffer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur