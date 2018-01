Bundesliga International und Eintracht Frankfurt verfolgen langfristige Interessen in Abu Dhabi

Eintracht Frankfurt wird auch zukünftig seine Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Nachdruck verfolgen und die erfolgreichen Beziehungen zu Institutionen und Unternehmen weiter ausbauen. Dies teilte Vorstandsmitglied Axel Hellmann im Rahmen einer Pressekonferenz im Emirates Palace in Abu Dhabi mit. Gemeinsam mit Rekordnationalspieler und Bundesliga Legende Lothar Matthäus, der Eintracht-Legende sowie Rekordbundesligaspieler Karl-Heinz „Charly“ Körbel, Robert Klein (CEO Bundesliga International) und dem Eintracht-Repräsentanten in Abu-Dhabi, Marcus Ulander, trat Hellmann am heutigen Dienstag vor die Presse.

„Wir haben hier Partnerschaften, die über das Profiteam hinausgehen. Wir wollen als traditioneller Bundesliga-Klub unser Engagement hier vorantreiben, mithilfe von Bundesliga International und unserem Partner Al Maskari Holding, die die Aktivitäten mit der Fußballschule unterstützen. Zudem hilft unsere Fußballschule unserem Partner Daman dabei, die Aktivitäten gegen Fettleibigkeit bei Kindern zu forcieren. Denn wir können hier auf sportlicher Ebene einiges tun und viel entwickeln. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Land, das viele sportliche Großereignisse beheimatet, Abu Dhabi hat viele wirtschaftliche Links nach Frankfurt. Unsere Interessen hier sind langfristig angelegt, wir wollen nachhaltig sein“, erläuterte Hellmann, der mit dem Bundesligisten erstmals vor sechs Jahren in das Emirat reiste. Seither hielt das Profiteam fünf Mal in Serie das Wintertrainingslager in Abu Dhabi ab und repräsentierte somit auch die Fußball-Bundesliga international. Lothar Matthäus: „Ich fühle mich in Abu Dhabi zu Hause“ Für die Bundesliga International ist „eine der wichtigsten Regionen dieser Erde“ (Hellmann) ebenfalls ein interessantes Gebiet. Mit Bundesliga Legende Lothar Matthäus als Repräsentant vor Ort wurden die Interessen der Bundesliga eindrucksvoll unterstrichen und die Vorzüge des deutschen Fußballs erklärt. „Wir haben volle Stadien, sehr starke Mannschaften und internationale Superstars. Wir holen die Familien in die Arenen, haben ein junges Publikum. Dazu kommen sehr gute Nachwuchsleistungszentren, die unsere Basis sind. Das zeigen unser WM-Titel vor vier Jahren, der Confed-Cup-Sieg und der U21-EM-Titel. Wir haben starke deutsche Teams“, sagte Matthäus, der sich selbst als „stolzer Botschafter des deutschen Fußballs“ bezeichnet: „Ich bin seit 1979 Teil der Bundesliga, das erfreut mich.“ Auch über die Eintracht hatte er nur lobende Worte. „Die Eintracht spielt eine tolle Saison, ich bin richtig überrascht. Da ist eine sehr gute Mannschaft entstanden. Vielleicht hat auch die Vorbereitung in Abu Dhabi in den vergangenen Jahren geholfen.“ Fußballakademie sorgt für Nachhaltigkeit Für Hellmann ist aber nicht nur das Wintertrainingslager ein triftiges Argument für die boomende Region. Vielmehr setzt er auf Nachhaltigkeit und Tiefgründigkeit. Zum Beispiel ist es ein Ziel, eine permanente Fußballakademie vor Ort zu errichten und das deutsche Fußball-Know-How weiterzugeben. „Wenn es der Zeitplan erlaubt, kommen wir natürlich auch gerne mit unseren Profis. Hier ist der perfekte Platz, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Außerdem können wir hier Testspiele gegen hochklassige Teams absolvieren“, erklärt Hellmann: „Wir möchten hier eine permanente Fußballakademie aufbauen. Um Dinge zu entwickeln und eine Langzeitwirkung zu erzielen, brauchen wir Partner. Die finden wir hier. Abu Dhabi ist genau wie Frankfurt ein Finanzmarkt und Wirtschaftsstandort.“ Körbel lobt Entwicklung in den letzten Jahren: „Man kennt Eintracht Frankfurt“ Karl-Heinz Körbel ist derzeit mit seinem vierköpfigen Team der Eintracht Frankfurt Fußballschule in Abu Dhabi. Erstmals saß er mit Lothar Matthäus gemeinsam auf einem Podium und hatte wie sein Rekordspielerkollege nur lobende Worte parat: „Hätte uns jemand vor fünf Jahren gesagt, dass wir einen solchen Erfolg hier haben, hätte ich das nicht geglaubt. Wir haben hier mit Mädchenmannschaften und Behinderten trainiert, das sind tolle Erfahrungen. Abu Dhabi ist unsere zweite Heimat geworden. Unsere Präsenz ist stärker, man kennt Eintracht Frankfurt in Abu Dhabi. Aber da geht noch mehr.“ Das gilt auch für die Bundesliga, die ihre internationalen Aktivitäten seit Jahren klug steuert und mit der Eintracht einen verlässlichen Partner hat. Robert Klein von Bundesliga International hob die Bedeutung der Bundesliga im Weltvergleich hervor. „Die Bundesliga ist eine globale Marke, die Fußballfans auf der ganzen Welt begeistert. Wir haben ein wunderbares Produkt, das wir in die Welt hinaustragen wollen.“ Quelle: Eintracht Frankfurt Fussball AG

